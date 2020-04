Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában is arra, honnan terjedhetett szét a pusztító koronavírus-járvány. Van, aki szerint akár a nagy januári technológiai show, a világ minden pontjáról rengeteg látogatót vonzó CES is melegágya lehetett a fertőzésnek.

","shortLead":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef91c48-45c1-4e4e-9ddc-2df171f0cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","timestamp":"2020. április. 27. 00:03","title":"Van, aki állítja, van, aki vitatja: koronavírus-szuperterjesztő volt a CES?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megteszek annak érdekében, hogy a Pesti úti szabálytalanságok ne uralják el a belpolitikát – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben, amire szocialista kérdezője annyit mondott: mi ez, ha nem politikai cirkusz? A jobbikos Steinmetz Ádám azt mondta, neki nem jutott eszébe a vízilabdában a saját előnyére átírni a szabályokat. Mesterházy Attila viszont kellemes meglepetést okozott a miniszterelnöknek.","shortLead":"Mindent megteszek annak érdekében, hogy a Pesti úti szabálytalanságok ne uralják el a belpolitikát – mondta Orbán...","id":"20200427_Orban_Beismerem_tullottem_a_celon__video_a_parlamentbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1242789b-fd08-49ae-a439-2690fb5c8931","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Orban_Beismerem_tullottem_a_celon__video_a_parlamentbol","timestamp":"2020. április. 27. 16:15","title":"Orbán: Beismerem, túllőttem a célon – videó a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak valótlan tényeket közöltek a koronavírus magyarországi megjelenéséről és hatásáról. ","shortLead":"A gyanúsítottak valótlan tényeket közöltek a koronavírus magyarországi megjelenéséről és hatásáról. ","id":"20200427_Tobb_tucat_kamuportalt_talalt_a_rendorseg_negy_remhirterjeszto_ellen_vadat_emelhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c20d3e1-9de3-4949-86d5-a3849acd81c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Tobb_tucat_kamuportalt_talalt_a_rendorseg_negy_remhirterjeszto_ellen_vadat_emelhetnek","timestamp":"2020. április. 27. 19:05","title":"Négy rémhírterjesztő ellen vádat emelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont hajlandó raktárkészletből választani, jól járhat.","shortLead":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont...","id":"20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbef3f2-a36f-4b5d-82a2-6fb11c405014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 28. 13:05","title":"Egyszerre van keresleti és kínálati válság az új autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85aa671c-62b4-4029-820c-b1c2a11cb418","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A világ legnagyobb filmes seregszemléinek, köztük a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztiválnak a közreműködésével valósul meg májusban a We Are One: A Global Film Festival elnevezésű ingyenes, virtuális rendezvény a YouTube-on.\r

\r

","shortLead":"A világ legnagyobb filmes seregszemléinek, köztük a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztiválnak...","id":"20200428_Cannes_Berlin_Velence_a_karosszekbol__ingyenes_online_filmfesztival_indul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85aa671c-62b4-4029-820c-b1c2a11cb418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a563c20-66a6-4330-aa86-ae35054fdd56","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_Cannes_Berlin_Velence_a_karosszekbol__ingyenes_online_filmfesztival_indul","timestamp":"2020. április. 28. 08:37","title":"Cannes, Berlin, Velence a karosszékből – ingyenes online filmfesztivál indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","shortLead":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","id":"20200428_afganisztan_borton_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5468cd7-fc95-4fc0-947f-b323bb631b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_afganisztan_borton_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 05:37","title":"Újabb 12 ezer embert engednek el az afgán börtönökből a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz következménye annak, ha valaki mégsem megy el a május eleji érettségire.

","shortLead":"Nem lesz következménye annak, ha valaki mégsem megy el a május eleji érettségire.

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_erettsegi_vizsga_diak_oktatas_maruzsa_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edce2965-c45c-4d85-839e-a1232d99521e","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_koronavirus_jarvany_erettsegi_vizsga_diak_oktatas_maruzsa_zoltan","timestamp":"2020. április. 27. 09:50","title":"Maruzsa: A vizsga reggelén is meggondolhatja magát az érettségiző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 1018-cal emelkedett az új fertőzöttek száma, és 110 halálos áldozatot követelt a járvány.\r

\r

","shortLead":"Egy nap alatt 1018-cal emelkedett az új fertőzöttek száma, és 110 halálos áldozatot követelt a járvány.\r

\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d34ebd4-4e5a-4b20-bab6-74fcb33cfa1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_maszk","timestamp":"2020. április. 27. 13:10","title":"Szinte egész Németországban kötelező maszkot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]