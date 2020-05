Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig április közepétől kezdve az igazoltan koronavírusos esetek harmada kórházban fertőződött meg.","shortLead":"Pedig április közepétől kezdve az igazoltan koronavírusos esetek harmada kórházban fertőződött meg.","id":"20200520_korhazak_koronavirusteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34eb764e-a204-4b51-8154-709c12f474f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_korhazak_koronavirusteszt","timestamp":"2020. május. 20. 10:54","title":"Kásler újabb utasítása szerint már a műtétre váró betegeken sem kell koronavírustesztet végezni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt ügyesen reagálni a „lebukásra”.","shortLead":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt...","id":"20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e5476-f64c-4bbc-b8ff-d55fb50b98a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","timestamp":"2020. május. 18. 12:33","title":"A lehető legrosszabbul reagált a Xiaomi-vezér, miután lebukott egy iPhone-nal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","shortLead":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","id":"20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6653b9d9-ee15-437f-b0d9-b9f306f184e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. május. 20. 11:16","title":"Videó: Robot fertőtlenít a Semmelweis Egyetem egyik klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","shortLead":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","id":"20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e879e270-dd9a-4ea8-97f7-1b699cc8f625","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","timestamp":"2020. május. 20. 12:18","title":"Megbüntette az UniCreditet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Továbbra is minden rendben van a gyerekekkel – jelentette ki Douglas Downey, az Ohiói Állami Egyetem szociológusprofesszora egy tanulmány kapcsán, melynek keretében azt vizsgálták, hatással van-e a képernyők előtt töltött egyre több idő a kiskorúak szociális képességeire, társadalmi kapcsolataik alakulására. ","shortLead":"Továbbra is minden rendben van a gyerekekkel – jelentette ki Douglas Downey, az Ohiói Állami Egyetem...","id":"202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac95a682-9e88-4c75-919c-b5298dc6bded","keywords":null,"link":"/360/202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","timestamp":"2020. május. 19. 12:00","title":"Nincs azzal semmi baj, hogy a gyerekek sokat néznek képernyőt – állítja egy új tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatalt kórházban ápolták súlyos sérülésekkel. Nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"A 17 éves fiatalt kórházban ápolták súlyos sérülésekkel. Nem tudtak segíteni rajta.","id":"20200519_17_eves_fiu_budapest_kabitoszer_ablak_kizuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d043b1-b2e0-42e2-8cd0-9b57928e9133","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_17_eves_fiu_budapest_kabitoszer_ablak_kizuhant","timestamp":"2020. május. 19. 10:36","title":"Meghalt a fiú, aki egy házibuliban kizuhant egy ablakból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","shortLead":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","id":"20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3723a969-f7b3-4a18-86c2-08ad10693c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","timestamp":"2020. május. 19. 09:31","title":"Szerdán nyit az első magyar autós szafaripark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]