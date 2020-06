Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","shortLead":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","id":"20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc741b8-c1ff-4f30-afe9-6d5bd20627be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 14:22","title":"Lecseréli a 100 forintos érméket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","shortLead":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","id":"20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1177351e-9e57-4b77-9d92-24c1da99e261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 03. 14:14","title":"Megnyitotta belső és külső határait Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét.","shortLead":"Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét.","id":"20200604_orban_viktor_fizetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475087f2-b6ef-45f7-abfb-f3ef15c6a116","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_orban_viktor_fizetese","timestamp":"2020. június. 04. 06:56","title":"Ötven forinttal \"csökkent\" Orbán Viktor fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül megkapták az Android 11 bétát.","shortLead":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül...","id":"20200603_android_11_beta_google_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0f1126-6319-4215-b234-edef1119b703","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_android_11_beta_google_frissites","timestamp":"2020. június. 03. 19:03","title":"Vannak, akik véletlenül megkapták az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta el egy osztrák lapnak Fischer Ádám. Mivel magyarázza állításait a karmester?","shortLead":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta...","id":"20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb284f-d47c-401f-9b51-0bd5ca2f59e9","keywords":null,"link":"/360/20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","timestamp":"2020. június. 04. 07:00","title":"Fischer Ádám: Magyarország nem ezeréves, hanem mindössze száz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","shortLead":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","id":"20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075dc1c7-d91b-4abd-aed9-4685a9e5b525","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","timestamp":"2020. június. 03. 14:36","title":"Elhunyt Göncz Árpádné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b6e8-1f5d-48a1-8eca-ba99408bd030","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már ott voltak, Pórszász Áron alaposan dokumentálta is a fiókák életét. ","shortLead":"Ha már ott voltak, Pórszász Áron alaposan dokumentálta is a fiókák életét. ","id":"20200604_termeszetfotos_erkely_vercsepar_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b6e8-1f5d-48a1-8eca-ba99408bd030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe99141-9e20-4934-9ea2-e7fd82b813a1","keywords":null,"link":"/elet/20200604_termeszetfotos_erkely_vercsepar_pecs","timestamp":"2020. június. 04. 13:43","title":"Vércsepár rakott fészket egy pécsi fotós virágládájában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövöldözőt előállították a rendőrök.","shortLead":"A lövöldözőt előállították a rendőrök.","id":"20200603_Kilottek_egy_lakas_ablakabol_a_XIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c7b7a5-5cb2-4593-9510-568a7dad2389","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kilottek_egy_lakas_ablakabol_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 17:40","title":"Gázpisztollyal lőttek ki egy lakás ablakából a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]