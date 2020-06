Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","shortLead":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","id":"20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43200aa4-8bd1-4518-a63e-92f6a80c8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","timestamp":"2020. június. 09. 21:50","title":"Nem a néppárti elnök állította le a Fidesz értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem döntöttek a konkrét összegről, a főváros egyszeri 100 ezer forintos juttatásra adott forrást az intézményvezetőknek.","shortLead":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem...","id":"20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1299a0-dca7-4667-ad0c-29c1bd329a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","timestamp":"2020. június. 10. 11:48","title":"Az egyházak és a főváros saját forrásból ad jutalmat az idősotthonok dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4efe06-f3e8-47b3-addc-49482f581c41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Burgenland munkacsoportot nevezett ki a helyzet kezelésére, de a krízis elhárításához a magyar társszervek segítségére is szükség lehet.","shortLead":"Burgenland munkacsoportot nevezett ki a helyzet kezelésére, de a krízis elhárításához a magyar társszervek segítségére...","id":"20200609_fertoto_rekordalacsony_vizszint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc4efe06-f3e8-47b3-addc-49482f581c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20c1f92-550f-490f-ab78-857e10eb4c55","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_fertoto_rekordalacsony_vizszint","timestamp":"2020. június. 09. 09:47","title":"Néhány éven belül kiszáradhat a Fertő tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. 