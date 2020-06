Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e8ded95-bb8f-4713-8c7f-25894933b938","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy évig tűrt, majd szabadságra ment volna, de cége kirúgta a francia férfit.","shortLead":"Négy évig tűrt, majd szabadságra ment volna, de cége kirúgta a francia férfit.","id":"20200611_Munka_depresszio_kartereites_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8ded95-bb8f-4713-8c7f-25894933b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90bf0ac-c5e6-48ff-9c0b-493a85bc9032","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Munka_depresszio_kartereites_","timestamp":"2020. június. 11. 10:01","title":"Unalmas volt a munkája, közel 14 millió forintnyi kártérítést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zsíros összeget az elnök fiát védő titkosszolgálat marta fel.","shortLead":"A zsíros összeget az elnök fiát védő titkosszolgálat marta fel.","id":"20200611_donald_trump_jr_vadaszat_juh_mongolia_adofizeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad8ae9b-23be-414e-92cc-45916c0845d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_donald_trump_jr_vadaszat_juh_mongolia_adofizeto","timestamp":"2020. június. 11. 10:42","title":"Trump fiának pár napos kirándulása 75 ezer dollárjába került az amerikai adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nyomozásról, illetve azok egyesítéséről számolt be a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre válaszolva.","shortLead":"Két nyomozásról, illetve azok egyesítéséről számolt be a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre válaszolva.","id":"20200609_polt_peter_nyomozas_matrai_eromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a42b59-700c-4ab0-8038-ef397a8c25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_polt_peter_nyomozas_matrai_eromu","timestamp":"2020. június. 09. 20:54","title":"Polt: Nyomozás indult környezetkárosítás miatt a Mátrai Erőmű ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","id":"20200610_Lanchid_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59286b3-8023-45fe-b590-417e3c901571","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. június. 10. 21:27","title":"Karácsony: Lehet, hogy beleroskadunk a Lánchíd felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag fillérekért.","shortLead":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag...","id":"20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a9b41f-55ca-4ade-aa4e-ce84f17c5766","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","timestamp":"2020. június. 09. 20:11","title":"Egy kis ráfordítással most 1081 videojáték és szoftver lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot remélnek a beszerzési láncban.","shortLead":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot...","id":"20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950518ef-6b26-4101-88f7-ff1c7dce8d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","timestamp":"2020. június. 11. 11:20","title":"Összedolgozik a Google és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a járvány még nem múlt el. Az idősek klubjait lehet látogatni, az egészségügyi dolgozók viszont még mindig csak minisztériumi engedéllyel mehetnek külföldre. ","shortLead":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller...","id":"20200611_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed482224-4ff6-433b-8934-672e9e2f0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 11:30","title":"Müller Cecília: Azonnal leszűrték a 37 éves elhunyt szoros kontaktjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]