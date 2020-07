Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f756326b-fd69-473d-b979-1b4369f315de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság nem nagyon érdemes abban bízni, hogy nem postázzák a külföldi bírságokat. Akár egy éven túl is megérkezhet a csekk. ","shortLead":"Manapság nem nagyon érdemes abban bízni, hogy nem postázzák a külföldi bírságokat. Akár egy éven túl is megérkezhet...","id":"20200706_Kulfoldi_birsagolas_magyar_autosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f756326b-fd69-473d-b979-1b4369f315de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d84a596-bab9-4b46-8caa-19b88d67909f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Kulfoldi_birsagolas_magyar_autosok","timestamp":"2020. július. 06. 15:45","title":"Ausztriában bírságolják meg a legtöbb magyar autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","shortLead":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","id":"20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27c0632-3a98-443b-81ac-0cc288c52754","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 130 millió forint értékben foglalt le a NAV rossz minőségű egészségügyi felszereléseket.","shortLead":"Összesen 130 millió forint értékben foglalt le a NAV rossz minőségű egészségügyi felszereléseket.","id":"20200707_hamis_maszk_vedoeszkoz_kamionok_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4be777e-924d-4f63-9f43-49b3d5aa3942","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_hamis_maszk_vedoeszkoz_kamionok_NAV","timestamp":"2020. július. 07. 10:49","title":"Több százezer rossz maszkot és hamis védőeszközt szállító kamionokat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","shortLead":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","id":"20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb0757-7fea-4f9a-b019-81bfd5d8e4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 21:20","title":"A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flóris István lett az OORI új főigazgatója, ő már a második vezető az intézmény élén, mióta Cserháti Pétert menesztette Kásler Miklós.","shortLead":"Flóris István lett az OORI új főigazgatója, ő már a második vezető az intézmény élén, mióta Cserháti Pétert menesztette...","id":"20200706_rehabilitacios_intezet_oori_floris_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac09b55-6bf0-4a3d-8648-f932600b8f59","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_rehabilitacios_intezet_oori_floris_istvan","timestamp":"2020. július. 06. 07:38","title":"Ismét új vezetője van a rehabilitációs intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt rejtőző alkotásról a Sotheby's aukciósház szakértői állapították meg, hogy a flamand mester maga készítette.\r

\r

","shortLead":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt...","id":"20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d98176-c217-4bf2-ad0d-de26564c60c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","timestamp":"2020. július. 07. 09:42","title":"Újra előkerült egy elfeledett Rubens-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","shortLead":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","id":"20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c27052-7602-447f-9ced-7ac0083e5f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","timestamp":"2020. július. 06. 18:03","title":"Három vidéki egyetem szembeszáll a halállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult ahhoz, hogy 5 emeletes, 8 lakásos társasház épüljön Siófokon a parton. Civilek és szakmai szervezetek a viharjelzés pontosságát féltik, a beruházó viszont ragaszkodik a telekhez.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult...","id":"20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc93868-323b-48bc-a1b6-87025b965de0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","timestamp":"2020. július. 06. 06:30","title":"Nem lépett az állam a balatoni viharjelzés érdekében, társasház épülhet a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]