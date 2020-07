Viperafészek volt Harry és Meghan számára a királyi család

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8a6319b-aa0e-4f20-9f43-cc3df9bc572a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyes profiloknál már megtalálható stílust a szervezeti oldalak mobil verzióira is átvezetné a Facebook.","shortLead":"A személyes profiloknál már megtalálható stílust a szervezeti oldalak mobil verzióira is átvezetné a Facebook.","id":"20200724_facebook_oldalak_uj_kinezet_dizajn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a6319b-aa0e-4f20-9f43-cc3df9bc572a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c52115-3838-4321-a5b3-2605d96a29c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_facebook_oldalak_uj_kinezet_dizajn","timestamp":"2020. július. 24. 08:03","title":"Megváltoznak a Facebook-oldalak, már tesztelik az új kinézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","shortLead":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","id":"20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833ec3c5-5fa6-4a0a-9937-521910b120ed","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","timestamp":"2020. július. 25. 11:29","title":"Rácz Zsófia végül találkozott a fiatal tanárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy élő hazai irodalmi nagyágyú és egy magyar filmes-filmkulturális ikon, aki már nincs köztünk. Spiró György új kötetet adott ki, Sára Sándorról könyv jelent meg. ","shortLead":"Egy élő hazai irodalmi nagyágyú és egy magyar filmes-filmkulturális ikon, aki már nincs köztünk. Spiró György új...","id":"202030_konyv__provokacio_spiro_gyorgy_malaccalteljes_eveink__mellekesen_is_mester_sara_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbcc063-5900-40de-a889-a639389b77d0","keywords":null,"link":"/360/202030_konyv__provokacio_spiro_gyorgy_malaccalteljes_eveink__mellekesen_is_mester_sara_sandor","timestamp":"2020. július. 24. 10:00","title":"Sára és Spiró: provokatív esszéket és egy életmű összegzését ajánljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírt közölt az Intel: a cég 7 nanométeres gyártási technológiájával készülő lapkáinak gyártását újabb fél évvel kellett eltolni, így már egy év a lemaradás az eredeti tervhez képest.","shortLead":"Rossz hírt közölt az Intel: a cég 7 nanométeres gyártási technológiájával készülő lapkáinak gyártását újabb fél évvel...","id":"20200724_intel_7nm_processzor_gyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c482a-aa6a-48b0-9bc3-24a01c7ac49b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_intel_7nm_processzor_gyartas","timestamp":"2020. július. 24. 13:03","title":"Egyre nagyobb lemaradásban az Intel, 2022 előtt nem jön a modernebb új processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl cikkben kelt a védelmükre. ","shortLead":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl...","id":"20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5951413-5e60-4130-b1d6-3ebe0e7b10de","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","timestamp":"2020. július. 24. 09:09","title":"„A tanárok tanítani akarnak, és nem meghalni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c1f813-202c-420c-aba2-1f5d8f32e802","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az E30 M3-as modell még ma is rendkívül népszerű, nem véletlen, hogy egy makulátlan példányért óriási összeget kérnek.","shortLead":"Az E30 M3-as modell még ma is rendkívül népszerű, nem véletlen, hogy egy makulátlan példányért óriási összeget kérnek.","id":"20200724_bmw_e30_m3_elado_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c1f813-202c-420c-aba2-1f5d8f32e802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592a498d-c4c9-4640-9a64-0e8379e35c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_bmw_e30_m3_elado_auto","timestamp":"2020. július. 24. 17:48","title":"75 millió forintért adtak el egy 32 éves BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bf8089-6d22-44c0-a779-bffa4d36c3a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) kísérleteznek a csernobili sugárzást túlélt penészgombákkal. A munka nemrég beszédes eredménnyel zárult.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) kísérleteznek a csernobili sugárzást túlélt penészgombákkal. A munka nemrég beszédes...","id":"20200724_sugarpajzs_kozmikus_sugarzas_nemzetkozi_urallomas_gomba_csernobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23bf8089-6d22-44c0-a779-bffa4d36c3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0613ea53-bdb8-485c-858d-08406578a228","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_sugarpajzs_kozmikus_sugarzas_nemzetkozi_urallomas_gomba_csernobil","timestamp":"2020. július. 24. 17:03","title":"Sugárpajzsnak is jók a Csernobilból hozott különleges gombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken - az általunk ismert formában - megszűnt az Index, miután a lap munkatársai szinte kivétel nélkül felmondtak, miután szerdán az igazgatóság elnöke, Bodolai László kirúgta a lap főszerkesztőjét, Dull Szabolcsot. Bodolait meglepte, hogy ennyien és ilyen hirtelen távoztak. ","shortLead":"Pénteken - az általunk ismert formában - megszűnt az Index, miután a lap munkatársai szinte kivétel nélkül felmondtak...","id":"20200724_Tomegesen_allnak_fel_az_Index_ujsagiroi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ffd83c-79c6-4eed-9626-e3585c5b4df4","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Tomegesen_allnak_fel_az_Index_ujsagiroi","timestamp":"2020. július. 24. 12:31","title":"Szinte a teljes Index felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]