[{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","shortLead":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","id":"20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66abcedb-6be5-4559-9289-3c67f8303c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 17. 19:32","title":"Orbán Olaszországban ad majd elő, amikor a Néppárt a Fideszről dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e155016-24d4-4bc7-ba25-e65536a0441d","c_author":"Dz. Sz.","category":"itthon","description":"Akár napokon belül megoldódhat a szemétkérdés Budapesten, így egyelőre elmúlni látszik a veszély, hogy február közepétől szemétben fog fürödni a főváros. ","shortLead":"Akár napokon belül megoldódhat a szemétkérdés Budapesten, így egyelőre elmúlni látszik a veszély, hogy február...","id":"20200117_Ugy_nez_ki_megussza_a_szemetkaoszt_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e155016-24d4-4bc7-ba25-e65536a0441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c7435-fdf4-4d48-abc5-e14502b6a5d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Ugy_nez_ki_megussza_a_szemetkaoszt_Budapest","timestamp":"2020. január. 17. 16:00","title":"Úgy néz ki, megússza a szemétkáoszt Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a zebrán gázolt el egy gyalogost, majd azonnal a gázra lépett. Miközben a sérült ott volt az autó elején. Elkapták.","shortLead":"A sofőr a zebrán gázolt el egy gyalogost, majd azonnal a gázra lépett. Miközben a sérült ott volt az autó elején...","id":"20200117_szelvedo_bmw_gyalogos_zebra_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67add95c-ea99-40ba-ad83-5213beabb8e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_szelvedo_bmw_gyalogos_zebra_gazolas","timestamp":"2020. január. 17. 13:08","title":"Szélvédőbe szorult sérülttel próbált meglépni a rendőrök elől egy BMW-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés gyanújával. Egy cseh lap meg is nevezte a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit.","shortLead":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés...","id":"20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f2673-6c35-4cf3-852b-7f23c3861ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","timestamp":"2020. január. 17. 14:45","title":"Német-magyar állampolgár diplomata bukott le kémkedés gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg (LNA) vezetőjének, Halífa Haftar tábornoknak a hívei.","shortLead":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai...","id":"20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92d00d-0222-46dc-9297-0209661f0a32","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","timestamp":"2020. január. 18. 17:18","title":"Egy nappal a békekonferencia előtt törtek ki a harcok Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c5eb8a-6cc5-4ee0-af20-ac67e2970183","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"440 millió forinttal drágult az új komáromi Duna-híd, mert az egyik pillér építéséhez szükséges pallókat elsőre nem sikerült elég mélyre leverni. A hidat Mészáros Lőrinc cége építi konzorciumban, jelen állás szerint 2020. május végére fog elkészülni.","shortLead":"440 millió forinttal drágult az új komáromi Duna-híd, mert az egyik pillér építéséhez szükséges pallókat elsőre nem...","id":"20200117_Tul_kemenynek_bizonyult_a_Duna_medre_Komaromnal_Meszaroseknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c5eb8a-6cc5-4ee0-af20-ac67e2970183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dad21f-552a-450f-974e-6e8627940d40","keywords":null,"link":"/kkv/20200117_Tul_kemenynek_bizonyult_a_Duna_medre_Komaromnal_Meszaroseknak","timestamp":"2020. január. 17. 11:06","title":"Mészárosék bicskája beletört a Duna medrébe Komáromnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók jövőjéről évtizedekig monopolhelyzetben egyezkedő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók...","id":"20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16408a8e-1fee-44c8-bcad-d49f4ddbd0ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","timestamp":"2020. január. 18. 13:42","title":"Gondban lehet az egyik legnagyobb magyar szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f5c496-3bfe-4075-8729-f40338760387","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben, a szakemberek 1982 óta tartó vizsgálataik során először találtak pigmenthiányos légykapófiókákat.","shortLead":"Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben, a szakemberek 1982 óta tartó vizsgálataik során először találtak...","id":"20200117_albino_orvos_legykapok_pilisi_parkerdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67f5c496-3bfe-4075-8729-f40338760387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30493089-38b0-448e-8ca9-f056c4ea3cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_albino_orvos_legykapok_pilisi_parkerdo","timestamp":"2020. január. 17. 07:03","title":"1982 óta talán először albínó örvös légykapók születtek a Pilisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]