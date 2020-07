Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalkozásokat nem csak az elmúlt hónapok kényszerszünete érintette érzékenyen, sokaknak az újraindulás sem könnyű – indokolja a Telenor Magyarország a kis- és közepes cégeknek nyújtott új kedvezményét.","shortLead":"A vállalkozásokat nem csak az elmúlt hónapok kényszerszünete érintette érzékenyen, sokaknak az újraindulás sem könnyű –...","id":"20200725_telenor_uzleti_dijcsomagok_mybusiness_classic_kedvezmenyes_havidij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f8026c-43f0-46a9-9df8-7c3673e3b2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_telenor_uzleti_dijcsomagok_mybusiness_classic_kedvezmenyes_havidij","timestamp":"2020. július. 25. 08:03","title":"Megfelezi a Telenor a havidíjat sok céges mobilosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f00d30-e6aa-47a6-8f53-934ff686df02","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy vastag fehér festékréteg mögé bújtatta az alkotást. ","shortLead":"Egy vastag fehér festékréteg mögé bújtatta az alkotást. ","id":"20200723_Rejtett_rajzra_bukkantak_Picasso_egyik_kepe_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4f00d30-e6aa-47a6-8f53-934ff686df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6200758-6223-4b14-8b98-9bda989634e7","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Rejtett_rajzra_bukkantak_Picasso_egyik_kepe_alatt","timestamp":"2020. július. 23. 14:32","title":"Rejtett rajzra bukkantak Picasso egyik képe alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff80a10-4a62-4297-8a87-ff99d9792f94","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Indexesek és Uj Péter, a lap egykori alapítója is nyilatkozott a hvg.hu-nak az Index szabadsága mellett tartott tüntetésen. Uj Péter szerint biztos lett volna olyan főszerkesztő, aki elárulja a csapatot, de Dull Szabolcs nem ilyen volt. Pándi Balázs újságíró arról beszélt, nem gondolta, hogy ilyen hamar fel kell mondaniuk, Fábián Tamás azt mondta, a főszerkesztő kirúgása egyértelmű vörös vonal volt számára. Több ezren tüntettek este a szabad Index és a sajtószabadság mellett a Momentum, a Jobbik és a DK szervezte tüntetésen. Videó. ","shortLead":"Indexesek és Uj Péter, a lap egykori alapítója is nyilatkozott a hvg.hu-nak az Index szabadsága mellett tartott...","id":"20200725_Szerettuk_volna_addig_huzni_amig_lehet_es_elmenni_a_falig_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff80a10-4a62-4297-8a87-ff99d9792f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbb6d88-ffc6-4f27-9280-254cfb5094d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Szerettuk_volna_addig_huzni_amig_lehet_es_elmenni_a_falig_","timestamp":"2020. július. 25. 07:05","title":"Index: \"Szerettük volna addig húzni, amíg lehet, és elmenni a falig\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági szakembernek, hogy belelássanak a rendszer működésébe.","shortLead":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági...","id":"20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709e4de-232e-4042-b5a2-3a2d114db9a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","timestamp":"2020. július. 23. 15:03","title":"Speciális iPhone-okat oszt ki az Apple, csak néhányan kaphatnak belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51494bad-ae56-4de0-a7dd-0ced333db43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszabadság utolsó főszerkesztője szerint a rezsim ismét győzött.","shortLead":"A Népszabadság utolsó főszerkesztője szerint a rezsim ismét győzött.","id":"20200724_muranyi_andras_nepszabadsag_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51494bad-ae56-4de0-a7dd-0ced333db43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b008d43-6b08-4098-a26d-ec09defaf041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_muranyi_andras_nepszabadsag_index","timestamp":"2020. július. 24. 20:02","title":"Murányi András szerint Pecina és a sok Vaszily mellé odaállhat Bodolai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","shortLead":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","id":"20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c2667-88ca-45de-94a5-3e06c176aa98","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","timestamp":"2020. július. 24. 09:39","title":"Előbb kell bíróság elé állnia Orosz Bernadettnek, mint feltételezett bántalmazójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint az iPhone-okba is bekerülhet a periszkópikus kamerarendszer. Erre viszont valószínűleg 2022-ig kell majd várni.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint az iPhone-okba is bekerülhet a periszkópikus kamerarendszer. Erre viszont...","id":"20200723_apple_periszkopikus_kamera_iphone_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b9d1ac-74ce-4207-a338-532509bf659c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_periszkopikus_kamera_iphone_2022","timestamp":"2020. július. 23. 19:03","title":"Az iPhone-ok is megkaphatják az androidos mobilokban használt kamerarendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ec909a-5ecf-402e-96db-21f5a7c44955","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","timestamp":"2020. július. 23. 13:52","title":"Milliárdos áfacsalási ügyben gyanúsított a luxus Lamborghiniből maszkot osztogató férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]