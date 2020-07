Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben, egyáltalán nem megszokott módon.","shortLead":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben...","id":"20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de4e19-80fe-4f2a-9521-e3437f1c0a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","timestamp":"2020. július. 26. 13:17","title":"Állig felfegyverkezve vonultak fekete tüntetők Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","shortLead":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","id":"20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8a1b87-217a-4f5f-8e67-94812aeecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","timestamp":"2020. július. 27. 20:50","title":"Üzent a Népszabadság az Indexnek: A szabadságunk megmentéséhez szükség van rátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ekkor történt a baleset.","shortLead":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ekkor történt a baleset.","id":"20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b106e1-efa2-4367-b1a7-e1834f9b0cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 27. 19:10","title":"Baleset történt Rogán Cecília esküvőjén, egy volt teniszező súlyos sérülésekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","shortLead":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","id":"20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b02a9-a10e-4d7e-91fc-2633d8f5ae5b","keywords":null,"link":"/sport/20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","timestamp":"2020. július. 27. 16:20","title":"Lázár János a teniszszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet, hogy a gyógymód többet árt, mint használ.","shortLead":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet...","id":"202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8dc74-54c4-48f6-878e-997a5064e338","keywords":null,"link":"/360/202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","timestamp":"2020. július. 27. 19:00","title":"Mire megyünk a koronavírus-terápiával, amit Győrfi Pál reklámoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan viselkedik a hétköznapokban a benzinnel tankolható és árammal tölthető legújabb prémiummárkás SUV. ","shortLead":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan...","id":"20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99610346-8fe2-4cf8-a57e-bb6923c12aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 26. 20:00","title":"Zöld rendszámos elnöki autó: teszten a PSA prémiummárkás SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","id":"20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27b81d-e982-4b6b-aa1f-9870c047016f","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","timestamp":"2020. július. 27. 17:38","title":"WHO: Nem határzár, belső szigor kell a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénes a következő szavakból kellett ihletet merítenie: felmondás, libernyákok, hugi, mélypont, remény. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09227fc8-3092-4872-b73d-a7df5623ab74","keywords":null,"link":"/360/20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Az én hetem: Ez nem Krusovszky Dénes hete volt, és nem csak az Index miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]