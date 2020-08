Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","id":"20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da687ec-1b13-46f3-8717-75ec9c808ce7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:46","title":"Gyurcsány Kósánéra emlékezve mondta el, hogy az édesanyja is elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban kettős mércéről beszélt.","shortLead":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban...","id":"20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec46cff8-6f04-46b4-8265-09c91554c57e","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:06","title":"Debrecenben is lesznek 500 fősnél nagyobb koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Csaknem megduplázza saját költségvetését a 2021–2027-os időszakra az Európai Unió, ám a Magyarországnak szánt keretek csak szerény mértékben nőttek – és kizárólag az új helyreállítási alap révén.","shortLead":"Csaknem megduplázza saját költségvetését a 2021–2027-os időszakra az Európai Unió, ám a Magyarországnak szánt keretek...","id":"202031__unios_tamogatasok__eltitkolt_keretek__szamhaboru__kikeszultsegi_allapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c43ca5-866b-4cec-b2ff-1e0ff308d898","keywords":null,"link":"/360/202031__unios_tamogatasok__eltitkolt_keretek__szamhaboru__kikeszultsegi_allapot","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:00","title":"Orbán Viktor úgy jutott több pénzhez Brüsszelben, hogy valójában bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","shortLead":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","id":"20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c51def-02ff-4e2a-af8d-bf0aabbe8007","keywords":null,"link":"/elet/20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:58","title":"Majka: Politikailag a legnagyobb öngyilkosság magad ellen fordítani a véleményformálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azért nehéz egy szenvedélybeteget rádöbbenteni a saját addikciójára, mert egy függőség nemcsak szenvedést okoz, hanem el is veszi a szenvedést – hangsúlyozta Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus a HVG Extra Pszichológia Szalon vendégeként. A beszélgetés során szóba került, hogy miben hasonlít a karantén az addikcióból való gyógyulásra, miért nem fordul szakemberhez a szenvedélybetegek többsége, hogyan lehet rádöbbenteni valakit arra, hogy függő, és miért tekinthetik sokan ezt az állapotukat áldásnak. ","shortLead":"Azért nehéz egy szenvedélybeteget rádöbbenteni a saját addikciójára, mert egy függőség nemcsak szenvedést okoz, hanem...","id":"20200802_A_lelke_melyen_a_fgg_pontosan_tudja_mi_a_helyzet_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d8339d-5ded-4543-8f5b-937dea076de0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200802_A_lelke_melyen_a_fgg_pontosan_tudja_mi_a_helyzet_vele","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:15","title":"A lelke mélyén a függő pontosan tudja, mi a helyzet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják. Sajtóhírek szerint épp egy ilyen üzlet végére tett pontot mostanában az amerikai gyártó.","shortLead":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják...","id":"20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c1268a-1689-4929-b56f-358db0d958fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:03","title":"Lehet, hogy az iPhone-ok nemcsak bankkártyaként lesznek jók, hanem terminálként is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 25 évnyi munka után sikerült összeállítani az emberi agy digitális atlaszát, ami megmutatja, hogyan épül fel a legfontosabb szervünk.","shortLead":"Több mint 25 évnyi munka után sikerült összeállítani az emberi agy digitális atlaszát, ami megmutatja, hogyan épül fel...","id":"20200803_emberi_agy_3d_terkep_atlasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b3f18a-21ac-4b56-b1f1-c452e59dcf87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_emberi_agy_3d_terkep_atlasz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:33","title":"Elkészült az emberi agy első háromdimenziós digitális atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]