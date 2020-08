Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","id":"20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022cdec-75b6-41b4-891f-3692119a8f10","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:31","title":"Amerikába is elviszik az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcfec7d-9dcd-46fa-ac4c-cb844694e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik esetleg túl gyengének találják az alaptípus V8-as biturbó motorját. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik esetleg túl gyengének találják az alaptípus V8-as biturbó motorját. ","id":"20200807_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_audi_rs7ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfcfec7d-9dcd-46fa-ac4c-cb844694e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb4d9d-b49e-4ea9-9395-6a204bc197e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_audi_rs7ben","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:21","title":"962 lóerő talán már elég lesz az Audi RS7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","shortLead":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","id":"20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c07dc-665d-4822-ae4a-c56cc81829c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:13","title":"Donald Trump szerint ő virágoztatta fel a NASA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lesz metró, járvány is van, nem éri meg.","shortLead":"Nem lesz metró, járvány is van, nem éri meg.","id":"20200807_Vegleg_megszunik_a_Nyugatinal_a_Burger_King","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8bb3c3-329a-4adb-9c8a-5b7d6b7ab969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Vegleg_megszunik_a_Nyugatinal_a_Burger_King","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:38","title":"Végleg megszűnik a Burger King a Nyugatinál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","id":"20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf7d416-0744-4669-a51e-a1037a6650af","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:45","title":"Meghalt Reigl Judit festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen nyereményért.\r

\r

","shortLead":"Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen...","id":"20200808_Oriasi_nyeremenyakciot_hirdet_pedagogusoknak_az_EMMI_akar_elismero_oklevelet_is_nyerhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8079fde-b97a-4712-9e0f-71dca3bbdfb9","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Oriasi_nyeremenyakciot_hirdet_pedagogusoknak_az_EMMI_akar_elismero_oklevelet_is_nyerhetnek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:50","title":"Óriási nyereményakciót hirdet pedagógusoknak az Emmi: akár elismerő oklevelet is nyerhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt Balatonőszöd is, Kötcse is, de Tihanyban minden kisimult.\r

\r

","shortLead":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt...","id":"20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41e7428-65e1-4876-89a7-7bb991024b71","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:30","title":"Tihanyig ment Gyurcsány és Fekete-Győr kibékülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","shortLead":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","id":"20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32230078-5765-4502-a612-ce37a9bb3143","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:41","title":"Fullajtár Andrea a Színművészetiről: Erőszakos hatalomátvétel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]