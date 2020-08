Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be ez ügyben a Kúriához.","shortLead":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be...","id":"20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9aef04-4ad9-4832-9b81-a7c5713c4255","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:31","title":"Segítséget kér a Politikatörténeti Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árbevételi rekordot ért el a Nehéz Kő Kft, de ez nem fialt rekord osztalékot Orbán Győzőnek.","shortLead":"Árbevételi rekordot ért el a Nehéz Kő Kft, de ez nem fialt rekord osztalékot Orbán Győzőnek.","id":"20200808_Orban_Gyozo_cegenek_meg_sose_volt_ilyen_jo_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8735afe2-b648-48f7-b152-746f33c7b5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Orban_Gyozo_cegenek_meg_sose_volt_ilyen_jo_eve","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:16","title":"Orbán Győző cégének még sose volt ilyen jó éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","shortLead":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","id":"20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616df271-87c8-4406-9b71-c492c58b2090","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:12","title":"Már csak ez hiányzott 2020-ra: kezdődik a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot, miután a kongresszussal folytatott párbeszéd félbeszakadt. A rendeletek hatása kétséges, az elnök gazdaságpolitikai jogköre erősen korlátozott, így intézkedéseit minden bizonnyal jogi úton fogják megtámadni.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot...","id":"20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9166297-fa06-409d-8a0f-87be371d02bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:52","title":"Trump kétséges rendeletekkel próbálja élénkíteni a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből juthat az Orbán Viktor által említett 5 millió Magyarországnak. A tervek szerint az oltóanyagot szeptemberben kezdik tesztelni, a cég becslése szerint jövő nyáron hozhatják forgalomba. A stratégiával Brüsszel komoly kockázatot vállalt: a gyártók költségeinek egy részét is állja, cserébe jogot kap a vásárlásra, ám kérdés, hogy valóban a Sanofi vakcinája lesz-e a befutó. ","shortLead":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből...","id":"20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc318e-efa9-4dc5-a7b5-a3767459137a","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 08. 07:00","title":"Így juthat Brüsszel segítségével ötmillió adag koronavírus-vakcinához Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik a vírust. Ugyanakkor ehhez szükség van a lakosság józan óvatosságára is – mondta a Heteknek Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem rektora. Szerinte nagyon fontos, hogy minél többen beadassák maguknak az influenza-oltást. ","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik...","id":"20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e0351-f076-4d74-be96-434a2428b8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:22","title":"Merkely: A második hullám enyhébb lehet, de ehhez az emberek együttműködése, és az influenza-oltás is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e31bd21-ce7b-4646-91c8-32abeac74e33","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Gáspár Máté, az Elméleti és Művészetközvetítői Intézet vezetője az elsők között távozott a Színház- és Filmművészeti Egyetemről, amikor kiderült, kik lesznek az intézmény kuratóriumi tagjai. A hatalom szerinte már nem akar tárgyalni, ezért már csak az erős gesztusok maradtak. HVG-portré.","shortLead":"Gáspár Máté, az Elméleti és Művészetközvetítői Intézet vezetője az elsők között távozott a Színház- és Filmművészeti...","id":"202032_gaspar_mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e31bd21-ce7b-4646-91c8-32abeac74e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ac20ae-db4b-4a93-9ba2-8036eb0174cc","keywords":null,"link":"/360/202032_gaspar_mate","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:00","title":"Gáspár Máté: Felhergel a sunyiság, a megalkuvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A büntető intézkedések Carrie Lamot, a kínai különleges közigazgatási terület vezetőjét és 11 hongkongi, illetve kínai tisztségviselőt sújtanak a nemrégiben bevezetett nemzetbiztonsági törvény miatt.","shortLead":"A büntető intézkedések Carrie Lamot, a kínai különleges közigazgatási terület vezetőjét és 11 hongkongi, illetve kínai...","id":"20200807_hongkong_amerikai_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b3f372-cafa-4183-96b8-390d9f447c04","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_hongkong_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:51","title":"Hongkong vezetői ellen hozott szankciókat Washington","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]