[{"available":true,"c_guid":"1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár Tamás, a Sziget Zrt. ügyvezetője. Ma lenne egyébként a fesztivál utolsó előtti napja a Hajógyári-szigeten.","shortLead":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár...","id":"20200810_Kadar_Tamas_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b696f-5b55-426c-9aee-2bfcf1f8e068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Kadar_Tamas_sziget","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:05","title":"Kádár Tamás: Arra készülünk, hogy jövőre lesz fesztiválszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, inkább a Fidesz legyőzésére koncentráljanak.","shortLead":"Azt mondja, inkább a Fidesz legyőzésére koncentráljanak.","id":"20200809_Cicaharcnak_tartja_FeketeGyor_es_Gyurcsany_uzengeteset_Jakab_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840ec475-2521-45cf-8851-4dbefb0e9efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Cicaharcnak_tartja_FeketeGyor_es_Gyurcsany_uzengeteset_Jakab_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:18","title":"Cicaharcnak tartja Fekete-Győr és Gyurcsány üzengetését Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos tesztidőszak következik. ","shortLead":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos...","id":"20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587fd7e5-7f70-4a46-961d-1a8080a55487","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:30","title":"Változik a közlekedés Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Várhelyi Olivér Josep Borrellel adott ki közös nyilatkozatot, miután fehérorosz tüntetőket vert véresre az állam rendőrsége.","shortLead":"Várhelyi Olivér Josep Borrellel adott ki közös nyilatkozatot, miután fehérorosz tüntetőket vert véresre az állam...","id":"20200810_unios_biztos_magyarorszag_varhelyi_oliver_tuntetes_belarusz_tuntetok_tuntetes_aljakszandr_lukasenka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79b7750-61c5-493e-8ac5-068d4da0092b","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_unios_biztos_magyarorszag_varhelyi_oliver_tuntetes_belarusz_tuntetok_tuntetes_aljakszandr_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:49","title":"A magyar uniós biztos is elítélte a belarusz tüntetők véresre verését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba. A döntés hivatalos.","shortLead":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba...","id":"20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b8e7c8-e830-42d3-ab8f-43d7eba48ca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:03","title":"A Toshiba teljesen felhagy a számítógépes üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92316796-f295-499c-bd34-74b74d399f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két gyanúsított beismerte tettét. ","shortLead":"A két gyanúsított beismerte tettét. ","id":"20200809_Egy_nap_alatt_elkaptak_az_erdi_ferfi_gyilkosait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92316796-f295-499c-bd34-74b74d399f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677f34ec-1c32-439f-85af-09f08a9c5acc","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Egy_nap_alatt_elkaptak_az_erdi_ferfi_gyilkosait","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:54","title":"Egy nap alatt elkapták az érdi férfit megölő gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","id":"20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b18e093-0435-49d2-9e89-93be3aded5ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:21","title":"A koronavírus miatt késik a Ferrari legfrissebb hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]