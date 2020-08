Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca65096a-ab9b-4c69-be6f-a77be520cd24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 100 millió évvel ezelőtt élt pokolhangya még egyedül vadászott. Ráadásul szarva volt és sarlószerű állkapcsa.","shortLead":"A 100 millió évvel ezelőtt élt pokolhangya még egyedül vadászott. Ráadásul szarva volt és sarlószerű állkapcsa.","id":"20200811_pokolhangya_vadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca65096a-ab9b-4c69-be6f-a77be520cd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5c3f42-ad12-469c-9b41-bbd16aa630af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_pokolhangya_vadasz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 22:05","title":"A hangya őse még nem hitt a csapatmunkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 106 választókerületben biztosan tartanak majd ellenzéki előválasztást.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 106 választókerületben biztosan tartanak majd ellenzéki előválasztást.","id":"20200811_marki_zay_peter_2022_es_valasztas_ellenzek_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2505cf65-0b58-46ba-980e-024597c0265c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_marki_zay_peter_2022_es_valasztas_ellenzek_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:56","title":"Márki-Zay kétharmados ellenzéki többséget vizionál 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2343f-2195-40fd-8417-43233bdcda06","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hriszto Ivanov az öt hete tartó kormányellenes zavargások egyik főszereplőjeként az EU fellépését kéri a korrupt bulgáriai kormányzat ellen, hangsúlyozva, hogy azt az uniós polgárok pénzét nyúlja le.","shortLead":"Hriszto Ivanov az öt hete tartó kormányellenes zavargások egyik főszereplőjeként az EU fellépését kéri a korrupt...","id":"20200811_Bolgar_ellenzeki_vezeto_A_bolgar_allami_maffiat_az_EU_lelegezteto_gepen_tartjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a2343f-2195-40fd-8417-43233bdcda06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9c2e2d-3da6-4765-9688-8f1f9e74fc56","keywords":null,"link":"/360/20200811_Bolgar_ellenzeki_vezeto_A_bolgar_allami_maffiat_az_EU_lelegezteto_gepen_tartjak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:30","title":"Bolgár ellenzéki vezető: a bolgár állami maffia az EU lélegeztetőgépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed0fc7-bc35-4950-b30c-f1ae17c157ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai a jövőben önálló márkanévként használja majd a Ioniq elnevezést, ami az elektromos autóikat jelöli majd. ","shortLead":"A Hyundai a jövőben önálló márkanévként használja majd a Ioniq elnevezést, ami az elektromos autóikat jelöli majd. ","id":"20200810_Modellcsalad_lesz_a_Hyundai_Ioniq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ed0fc7-bc35-4950-b30c-f1ae17c157ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4312b4c0-b8c6-432f-bf5a-79b373bb414c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Modellcsalad_lesz_a_Hyundai_Ioniq","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:35","title":"Különválik a Hyundai és az Ioniq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A kolozsvári ügy is eszünkbe juttatta, hogy az elvben az áldozatokat védeni hivatott törvény betűje és szelleme számtalanszor kerül szembe az őket hibáztató mentalitással.","shortLead":"A kolozsvári ügy is eszünkbe juttatta, hogy az elvben az áldozatokat védeni hivatott törvény betűje és szelleme...","id":"20200811_Szeretettel_Erdelybol_Hiaba_jo_a_torveny_ha_minden_mas_a_bantalmazot_tamogatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8d54e-3b5b-41fe-9c3a-6be2d76155c1","keywords":null,"link":"/360/20200811_Szeretettel_Erdelybol_Hiaba_jo_a_torveny_ha_minden_mas_a_bantalmazot_tamogatja","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:00","title":"Szomorúan Erdélyből: Egy nő gyalázatos megverése miatt hangos a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók segítségével frissíti néhány régi utasszállítójának fedélzeti szoftverét.","shortLead":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók...","id":"20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f441f-b834-4b8b-a365-76dc96fd9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:03","title":"Még mindig floppy-lemezekkel frissítik a Boeing 747-eseket, 8 darab kell 28 naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","shortLead":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","id":"20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac4054b-c463-45c2-8836-fdf26d23149d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:15","title":"IDEA Intézet: Az ellenzéki szavazók közel háromnegyede közös listát akar 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a hatodik.\r

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f1482-1448-4b34-9e2e-7add725a76a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:26","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – hatodik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]