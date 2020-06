Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","shortLead":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","id":"20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90379d69-9ed2-40d5-8b30-2429385d15a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","timestamp":"2020. június. 14. 10:31","title":"Vége a szuperolcsó bécsi fapados repülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","shortLead":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","id":"20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dc07f0-0998-4232-a5e7-e64e43f13e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","timestamp":"2020. június. 15. 18:03","title":"\"Nem létezik\" – mondta a PlayStation 5 lehetséges árára az Xbox egykori marketingese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai vállalat kénytelen magára hagyatkozni, és saját programokat készít. Például a koronavírusos kontaktok követésére alkalmas alkalmazásprogramozási felületet (API).","shortLead":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai...","id":"20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ca558b-ecc7-43b8-aa66-7351f6961dae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","timestamp":"2020. június. 14. 16:03","title":"A Huawei ebben is különutas: saját koronakontakt-kutató API-t fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67759540-d480-49f5-b08c-44a4a0941e18","c_author":"","category":"cegauto","description":"A robbanás Sanghajtól délre történt egy gyorsforgalmi úton Wenling városában.","shortLead":"A robbanás Sanghajtól délre történt egy gyorsforgalmi úton Wenling városában.","id":"20200614_Felrobbant_egy_kamion_Kinaban_18_halott_189_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67759540-d480-49f5-b08c-44a4a0941e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0009c-783b-4459-beaf-4871aa466dfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Felrobbant_egy_kamion_Kinaban_18_halott_189_serult","timestamp":"2020. június. 14. 10:17","title":"Felrobbant egy kamion Kínában, 18 halott 189 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c","c_author":"Balla Györgyi - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának ugyan jól jönne a helyi adó, amit az új szálló fizetne, ám nem mindenki szerint érné meg ezért feltúrni a mostani természetvédelmi területet. Az építtető állítása szerint nem érti az ellenállást, hiszen eddig csak egy, a tulajdonukban lévő magánterületen elképzelt előzetes vízió egy változatát mutatták be, amit a tiltakozók úgy állítanak be, mintha végleges és eldöntött, konkrét tervvel álltak volna elő. Volt, aki népszavazást akart az ügyben, de felmondott a helyi választási bizottság több tagja, így azt nem lehetett megtartani. Később a polgármester saját hatáskörben ismét kinevezett tagokat, de erről az ellenzéki képviselő állítása szerint csak a hvg.hu-tól értesült. Közben a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc is. ","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának...","id":"20200615_tata_szalloda_avalon_hell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb441f1-9b9c-4a76-8854-f52347f79252","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_tata_szalloda_avalon_hell","timestamp":"2020. június. 15. 06:30","title":"A vadludak, az évi 100 millió forint és egy kisváros turisztikai vonzereje – avagy miért forrong Tata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","shortLead":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","id":"20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fc5c53-4b63-46b5-8ca0-570180fd959d","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","timestamp":"2020. június. 15. 13:43","title":"Hazai és határon túli szervezetek is védelmükbe vették a Színház-és Filmművészeti Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiállt a testnevelő mellett. ","shortLead":"Kiállt a testnevelő mellett. ","id":"20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937cccb3-282a-4458-8942-59c0fdd57759","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","timestamp":"2020. június. 14. 14:59","title":"Sebestyén Balázs vasalódeszkás fotóval élteti a kreatív tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","shortLead":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","id":"20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2f5387-2490-4c97-af4f-03d1d4d44b64","keywords":null,"link":"/elet/20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","timestamp":"2020. június. 15. 19:06","title":"150 métert zuhant és meghalt a 16 éves francia falmászó-világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]