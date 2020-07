Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni diákokkal szemben. A HVG beszélt az egyik érintett ügyvédjével, aki szerint ez legalább annyira abszurd, mint amennyire a büntetőeljárás megindítása volt. ","shortLead":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni...","id":"20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26acef52-0370-4d0a-8722-e91edcaf328e","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","timestamp":"2020. július. 29. 15:14","title":"Visszakozott a kormány a kiutasított iráni diákok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01171f9-37bd-48cd-a866-699901c91a5f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatvanezernél is több ember adatait nézték át kutatók, hogy egy átfogó kutatással végre igazolják, milyen hatással van a szív- és érrendszerre a meditáció.","shortLead":"Hatvanezernél is több ember adatait nézték át kutatók, hogy egy átfogó kutatással végre igazolják, milyen hatással van...","id":"202030_meditacio_es_egeszseg_megszivlelendo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d01171f9-37bd-48cd-a866-699901c91a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de60eb3-e40a-4381-98a6-01d4753f1212","keywords":null,"link":"/360/202030_meditacio_es_egeszseg_megszivlelendo","timestamp":"2020. július. 29. 10:00","title":"Megszívlelendő, amire rájöttek 61 ezer ember adataiból: meditáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak elő Leányfalun. Ittasan és drogok hatása alatt vezetett.","shortLead":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak...","id":"20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a6dde-fc08-4600-8e18-bedcf8640f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Táblát, telefonfülkét és padot sodort el egy autós Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d39311e-06fe-4316-be42-13cb4b9ff62a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy tragikus otthonszülés következményeiről szól Mundruczó Kornél új nagyjátékfilmje, melynek egyik főszereplője Shia LeBeouf. ","shortLead":"Egy tragikus otthonszülés következményeiről szól Mundruczó Kornél új nagyjátékfilmje, melynek egyik főszereplője Shia...","id":"20200728_Mundruczo_elso_kulfoldi_filmje_is_versenyez_a_velencei_Arany_Oroszlanert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d39311e-06fe-4316-be42-13cb4b9ff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc69b4e7-3c6f-4080-8c09-9cc6069b99aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Mundruczo_elso_kulfoldi_filmje_is_versenyez_a_velencei_Arany_Oroszlanert","timestamp":"2020. július. 28. 16:48","title":"Mundruczó első külföldi filmje is versenyez a velencei Arany Oroszlánért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde30c60-b00b-4b49-94d1-cab6738643b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szögletes terepjáró tuningolt változata jobban gyorsul, és nagyobb a végsebessége is.","shortLead":"A szögletes terepjáró tuningolt változata jobban gyorsul, és nagyobb a végsebessége is.","id":"20200728_itt_a_legujabb_800_loeros_mercedes_gosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde30c60-b00b-4b49-94d1-cab6738643b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfc87b5-d54c-4701-be9d-ab5ffc3e6ec8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_itt_a_legujabb_800_loeros_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. július. 28. 06:41","title":"Itt a legújabb 800 lóerős Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan a telefonszáma, így nem tehet róla, ha időnként felhívják.","shortLead":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan...","id":"20200728_dull_szabolcs_index_atv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f56b9d-39be-45d5-9bad-9b1e3b287e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_dull_szabolcs_index_atv","timestamp":"2020. július. 28. 19:56","title":"Dull Szabolcs: Nekem nincs titkolnivalóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan indult.","shortLead":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan...","id":"20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d871883-8247-4021-8510-18ea80ae1714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","timestamp":"2020. július. 29. 16:03","title":"Fotót küldött haza a Marsra tartó kínai űrszonda, a Föld és a Hold is rajta van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó, hogy feltennék a kezüket. Van ugyanis még mozgáslehetőségük, noha elvileg egyértelmű, hogy a jövőben csak a jogállamiság betartása esetén kaphatnak támogatást Brüsszeltől - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó...","id":"20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e92ba9a-85e3-4fa8-a0b8-962362fccd04","keywords":null,"link":"/360/20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","timestamp":"2020. július. 29. 07:32","title":"FAZ: Még messze nem biztos, hogy Orbán és Kaczynski a padlóra került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]