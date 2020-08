Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Felrobbant a gázvezeték Pásztónál
Senki sem sérült meg. Kisteherautónak csapódott és szörnyethalt egy 24 éves motoros
A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Rég nem látott szegénységi számok jöttek Németországból
Keleten kevésbé nő a számuk mint nyugaton.

Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat
A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második negyedévben, mint bárki gondolta. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.

Fehérorosz elnökválasztás: sztrájk az üzemekben, utcára vonultak a munkások
A tüntetők Lukasenka lemondását és új választás kiírását követelik.

A Momentum nem támogatja az ellenzéki polgármesterjelöltet Mohácson
A párt nem támogatja Csorbai Ferencet, de nem is indít rá saját jelöltet.

Hazafelé tartva végezhet el újabb történelmi küldetést a japán űrszonda
Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.","shortLead":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második...","id":"20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d067d6-6850-4b4e-965e-25e58306ad6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:10","title":"Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők Lukasenka lemondását és új választás kiírását követelik.","shortLead":"A tüntetők Lukasenka lemondását és új választás kiírását követelik.","id":"20200814_Feherorosz_elnokvalasztas_sztrajk_az_uzemekben_utcara_vonultak_a_munkasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f10eac-1537-44c7-aa49-dfe4b990584c","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Feherorosz_elnokvalasztas_sztrajk_az_uzemekben_utcara_vonultak_a_munkasok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:41","title":"Fehérorosz elnökválasztás: sztrájk az üzemekben, utcára vonultak a munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d66ff45-d069-400b-82bd-92f395c4c9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt nem támogatja Csorbai Ferencet, de nem is indít rá saját jelöltet.","shortLead":"A párt nem támogatja Csorbai Ferencet, de nem is indít rá saját jelöltet.","id":"20200814_momentum_csorbai_ferenc_mohacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d66ff45-d069-400b-82bd-92f395c4c9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce08c82-abf8-4852-a678-381282a4403f","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_momentum_csorbai_ferenc_mohacs","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:39","title":"A Momentum nem támogatja az ellenzéki polgármesterjelöltet Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","shortLead":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","id":"20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd36d258-049d-4969-bc80-504598cebd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:03","title":"Hazafelé tartva végezhet el újabb történelmi küldetést a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben egy ember meghalt - közölte Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.\r

Vonattal ütközött egy autó Győrnél, a balesetben egy ember meghalt
InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben egy ember meghalt.