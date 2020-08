Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb0c133c-7e1c-4243-8ddd-c0332291a348","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Igazságot követel a Milwaukee Bucks annak a fekete férfinek, akit hétszer lőttek hátba a rendőrök Kenosha városban.","shortLead":"Igazságot követel a Milwaukee Bucks annak a fekete férfinek, akit hétszer lőttek hátba a rendőrök Kenosha városban.","id":"20200827_nba_blm_milwaukee_kenosha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb0c133c-7e1c-4243-8ddd-c0332291a348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca5b07e-c621-4ddc-bf85-4d49542f54d1","keywords":null,"link":"/sport/20200827_nba_blm_milwaukee_kenosha","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:48","title":"A rasszizmus ellen állt ki egy csapat, megakadtak az NBA-rájátszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért Gorilla Glass 7-es védelmet. Most ejtéstesztre küldték a készüléket.","shortLead":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért...","id":"20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acf4fb3-6223-42fb-bf6e-37acf8fd5470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:03","title":"Videón mutatták be, hogy milyen erős az új Gorilla Glass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","shortLead":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","id":"20200827_nem_termett_a_dinnye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f1b0-08bb-477a-a2cb-6a7681fd59c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_nem_termett_a_dinnye","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:11","title":"Nem termett a dinnye, nem zárnak jó évet a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec382f4-5f11-4a3d-bb04-b718afffc05c","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magánélet nem az utazásfoglalás során, csak a jachton kezdődik. Számít, hogy Borkai milyen formáját választotta a kikapcsolódásnak szemben Szijjártóval? Nem. Van jelentősége, hogy Szijjártó gatyában volt, míg Borkai anélkül? Nincs. Az nem tartozik ránk.

","shortLead":"A magánélet nem az utazásfoglalás során, csak a jachton kezdődik. Számít, hogy Borkai milyen formáját választotta...","id":"20200827_Gergely_Marton_Igazsagot_Borkai_Zsoltnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec382f4-5f11-4a3d-bb04-b718afffc05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c196b5e-7d17-4cdb-94f0-f4737c4195d2","keywords":null,"link":"/360/20200827_Gergely_Marton_Igazsagot_Borkai_Zsoltnak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:18","title":"Gergely Márton: Igazságot Borkai Zsoltnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","shortLead":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","id":"20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f31a3-2978-49e5-a82f-7b7ffb205a17","keywords":null,"link":"/sport/20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:45","title":"Meghalt a négyszeres vb-ezüstérmes tőrvívó Kamuti László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42082431-3124-419c-ae60-f1b3d80923f7","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Élethű gyakorlatot tartott az Operatív Törzs speciális egysége.","shortLead":"Élethű gyakorlatot tartott az Operatív Törzs speciális egysége.","id":"20200827_Koronavirus_a_turistabuszon__gyakorlatozott_az_Operativ_Torzs_specialis_egysege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42082431-3124-419c-ae60-f1b3d80923f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dedfce1-efae-40c9-b651-01a3e86b4d37","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Koronavirus_a_turistabuszon__gyakorlatozott_az_Operativ_Torzs_specialis_egysege","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:33","title":"Ilyen az, amikor megérkezik hozzánk egy busznyi koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","id":"20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de377e6-e6f3-4414-8072-7078aed7e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:33","title":"Kórházba szállították a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]