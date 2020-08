Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült, hogy pontosan mi is rejlik a belsejében, mi az, aminek örülhetnek a játékosok.","shortLead":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült...","id":"20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be87207-290c-445b-8091-49097533453b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:03","title":"Darabjaira szedték a bivalyerős telefont, hogy kiderüljön, hogyan hűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","shortLead":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","id":"20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582eba7-3aee-4395-a3d6-770e8905fc96","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:10","title":"Jachtot fújt a Momentum a Külügyminisztérium elé, bójával takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f75a64-a533-4ee8-9a06-e95c7f03ca1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ártalmatlan fertőtlenítőszer került a vízbe, ettől színeződött el.","shortLead":"Ártalmatlan fertőtlenítőszer került a vízbe, ettől színeződött el.","id":"20200827_szlovenia_tengerpart_lila_fertotlenitoszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f75a64-a533-4ee8-9a06-e95c7f03ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7499695-00af-4185-afb8-c596d907b813","keywords":null,"link":"/elet/20200827_szlovenia_tengerpart_lila_fertotlenitoszer","timestamp":"2020. augusztus. 27. 22:00","title":"Kiderült, mitől lilult be a szlovén tengerpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Üvegdarabbal és ököllel esett a bv-s tiszteknek egy rab egy közelebbről meg nem nevezett börtönben.","shortLead":"Üvegdarabbal és ököllel esett a bv-s tiszteknek egy rab egy közelebbről meg nem nevezett börtönben.","id":"20200828_Tuzet_gyujtott_egy_rab_a_zarkajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f43ab6d-8d1e-45c6-bd1e-3f032c592f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Tuzet_gyujtott_egy_rab_a_zarkajaban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:43","title":"Felgyújtotta zárkáját egy rab, öten fogták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","shortLead":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","id":"20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08520aa0-4efa-4bc2-a063-fd34d119d731","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:36","title":"A legtöbben a skótok edzőjét hibáztatják a Fradi elleni vereségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637d7978-326b-4530-b88b-d17f842cddbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washingtoni Egyetem tudósai olyan szoftvert fejlesztettek, amely az orvos elé vetít egy, a páciens szívét valós időben ábrázoló hologramot.","shortLead":"A Washingtoni Egyetem tudósai olyan szoftvert fejlesztettek, amely az orvos elé vetít egy, a páciens szívét valós...","id":"20200827_hologram_szivmutet_hololens_orvostudomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637d7978-326b-4530-b88b-d17f842cddbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823bf9dd-4477-4f5f-8c64-c4a7a316497f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_hologram_szivmutet_hololens_orvostudomany","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:03","title":"Ez már tényleg sci-fi: az orvos maga elé vetítve látja a hologramot a szívről, amit éppen műt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret szerint tíz napon belül elkészül a diagnózis daganatgyanú esetén.","shortLead":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret...","id":"20200827_varolista_egszsgugy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7c11c0-868d-4928-9e7c-3cd4098530e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_varolista_egszsgugy_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:17","title":"Tíz napon belül kapnak diagnózist Budapesten a daganatgyanús betegek októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal taposták az emberi szabadságjogokat.","shortLead":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal...","id":"20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a76b2-4e69-4827-aab1-0207c584d569","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:15","title":"Szijjártó 2006-ban még Lukasenka diktatúrája ellen tüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]