Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek örülnek, ha a postás egy nagy dobozzal csönget be hozzájuk, és még jobban, ha abból egy gázzal töltött léggömb repül elő egy üdvözlőkártyával vagy egy kis ajándékkal.","shortLead":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek...","id":"202034_gazos_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f06d1-30ea-4d6e-9407-8ea48fa7a3af","keywords":null,"link":"/360/202034_gazos_meglepetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:00","title":"Kipróbálták és bejött: nem gáz lufikat küldeni ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","shortLead":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","id":"20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163390ca-e0e9-4120-b12e-0d66a11b3610","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:03","title":"Hűt és fűt is a magyar feltaláló vízablaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d856a3-b885-41b9-a9e1-b4522b638f38","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, egyetemi adjunktus

írását közöljük.

","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200823_A_szerelmet_valasztottam_kabitoszeremnek_Kit_erdekel_a_csokolade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d856a3-b885-41b9-a9e1-b4522b638f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdd81ad-bc07-45ef-9b7f-041f9171cc9e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200823_A_szerelmet_valasztottam_kabitoszeremnek_Kit_erdekel_a_csokolade","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:15","title":"A szerelmet választottam kábítószeremnek. Kit érdekel a csokoládé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például, hogy a magyar inflációnak Európa-szerte nincs párja, illetve azt is, hogy Szijjártó Péter úgy tud nyaralni egy állami pénzekkel kitömött oligarcha jachtján Horvátországban, hogy közben a dolgozószobájából posztol képeket a Facebookra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például...","id":"20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cfd16b-1d6f-46c9-9380-8de8a8f2547f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 23. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, senki sem tud úgy nyaralni, mint Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","shortLead":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","id":"20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f477208-c9ed-4828-8c76-855c8dc24c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:49","title":"Egy hét van az iskolakezdésig, de még mindig 1000 pedagógus hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában igazolták a legtöbb új megbetegedést.","shortLead":"Szerbiában igazolták a legtöbb új megbetegedést.","id":"20200823_Szaznal_tobb_a_napi_uj_koronavirusfertozott_a_NyugatBalkanon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578684a8-edd3-4c33-b390-8718b131d06e","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Szaznal_tobb_a_napi_uj_koronavirusfertozott_a_NyugatBalkanon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:28","title":"Száznál több a napi új koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bd4a7-6d35-4573-9d3b-3dc7513a65cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1-0-ra nyertek a Paris Saint-Germain ellen.","shortLead":"1-0-ra nyertek a Paris Saint-Germain ellen.","id":"20200823_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_Bajnokok_Ligajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bd4a7-6d35-4573-9d3b-3dc7513a65cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feedcbe-3afd-44e8-ab71-6f2fe93ce6fb","keywords":null,"link":"/sport/20200823_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_Bajnokok_Ligajat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 23:08","title":"A Bayern München nyerte a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épület körülbelül 45 család otthona volt.","shortLead":"Az épület körülbelül 45 család otthona volt.","id":"20200824_osszedolt_lakohaz_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b3862f-1798-4dae-a5d8-8ad780504048","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_osszedolt_lakohaz_india","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:50","title":"Összedőlt egy ötemeletes lakóház Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]