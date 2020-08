Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","shortLead":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","id":"20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1626530-a8af-47c6-88df-e1192b418fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:05","title":"Pozitív lett Hollik István koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5066bfc8-d03e-42ca-9bac-5c29f7845d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata nem volt a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt napon. ","shortLead":"Halálos áldozata nem volt a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt napon. ","id":"20200828_fertozott_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5066bfc8-d03e-42ca-9bac-5c29f7845d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f590c1e9-3ff7-4bac-9e67-90c34d7df9dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_fertozott_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:10","title":"132 új fertőzöttet találtak, április óta nem volt ilyen magas a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt a Walmart áruházlánc is érdeklődik.","shortLead":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt...","id":"20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b89ab7f-b39f-4b6a-94cd-9553030d982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:33","title":"Az amerikaiak Tescója is vinné a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és a demokráciát, nem pedig azt a dohos, illiberális keleti homályzónát, ahová Orbán évek óta vágyik. Vélemény.","shortLead":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és...","id":"202035_keleten_ahelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479711-e436-408b-97ff-d3595c6a8cef","keywords":null,"link":"/360/202035_keleten_ahelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:00","title":"Seres László: Keleti tempóban távolodunk tovább a Nyugattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból Fehéroroszország megsegítésére – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az interjúban közölte, milyen feltételekkel mennének be az orosz erők a szomszédos országba, s beszámolt arról is, hogyan áll az orosz koronavírus-vakcinák fejlesztése. Nem említette meg ugyanakkor azt, hogy az ellenzék legismertebb vezetőjét, Alekszej Navalnijt egy héttel ezelőtt méreggel akarták megölni. ","shortLead":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból Fehéroroszország megsegítésére – jelentette...","id":"20200827_Putyin_beszelt_a_feheroroszorszagi_heyzetrol_es_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025bb4f1-117d-4642-a5cb-ef7404cc2932","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Putyin_beszelt_a_feheroroszorszagi_heyzetrol_es_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:19","title":"Putyin szerint a fehéroroszok tiltakozása az ország belügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek ellenére ott lesznek, és Bíró Lászlót támogatják, akit a többi párt jelöl.","shortLead":"Ennek ellenére ott lesznek, és Bíró Lászlót támogatják, akit a többi párt jelöl.","id":"20200828_Kuria_nem_jelolhet_a_Jobbik_Tiszaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c14258-9da9-4b91-98a7-55d70e181fca","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Kuria_nem_jelolhet_a_Jobbik_Tiszaujvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:50","title":"Kúria: Nem jelölhet a Jobbik Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors vár. Az egészségügyet azonban nem igazán sikerült felkészíteni.","shortLead":"Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors...","id":"202035__atvilagitott_egeszsegugy__robbanas_elott__nyunyokizmus__hullamveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31feb9e-b6ed-4454-b7f5-85c3e23b13d1","keywords":null,"link":"/360/202035__atvilagitott_egeszsegugy__robbanas_elott__nyunyokizmus__hullamveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:00","title":"Nyakunkon a második hullám, de felkészült erre a magyar egészségügy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bff979-f826-4d47-98cb-44adcde93645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban több újságírót őrizetbe vettek, telefonjaikat és irataikat elkobozták. Lukasenka mellett is tüntettek.","shortLead":"Korábban több újságírót őrizetbe vettek, telefonjaikat és irataikat elkobozták. Lukasenka mellett is tüntettek.","id":"20200827_Megkezdtek_a_rohamrendorok_a_minszki_tuntetok_oszlatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bff979-f826-4d47-98cb-44adcde93645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90437d-324c-4e0c-bdf5-1ded5c5437b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Megkezdtek_a_rohamrendorok_a_minszki_tuntetok_oszlatasat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:37","title":"Megkezdték a rohamrendőrök a minszki tüntetők oszlatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]