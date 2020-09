Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem.","shortLead":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés...","id":"20200902_megroppant_keszhazpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea95324-b37b-4c2d-880d-ec857f6090cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_megroppant_keszhazpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:22","title":"Az áfaemelés és a drágulás megroppantotta a magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"És van, aki egyáltalán nem termel antitestet. Mindez kérdéseket vet fel az immunitással kapcsolatban.","shortLead":"És van, aki egyáltalán nem termel antitestet. Mindez kérdéseket vet fel az immunitással kapcsolatban.","id":"20200903_Par_het_alatt_lecsokken_az_antitestek_szama_a_gyogyult_Covidfertozottekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ee984a-c5dd-4e9d-a268-435f3548a04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_Par_het_alatt_lecsokken_az_antitestek_szama_a_gyogyult_Covidfertozottekben","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:16","title":"Pár hét alatt lecsökken az antitestek száma a gyógyult Covid-fertőzöttekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit ért el, hogy diktátorokkal barátkozva gyengíti az ország presztízsét, miközben ennek gazdasági hozadéka nincs vagy nem látszik. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit...","id":"202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38015f-87fc-445a-803a-848402dbebfc","keywords":null,"link":"/360/202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:15","title":"Szijjártó Péter: a panelkirály, aki Orbán Viktor első számú janicsárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02048cf4-0bc4-4b96-810a-82d5ba3ddee9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehéz értelmet találni abban, amit a kormányzat arról mond, mennyire vált be járvány első hullámában a digitális oktatás az általános és középiskolákban. Ez azért is aggasztó, mert a most ideért második hullámban ezt jó lenne tudni. Egyelőre azonban még nincs távoktatás, sok iskolát elért a vírus, de az intézményeket az ezzel járó gondok kezelésében az állam magukra hagyta.","shortLead":"Nehéz értelmet találni abban, amit a kormányzat arról mond, mennyire vált be járvány első hullámában a digitális...","id":"202036_elejtett_mondat_ejtett_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02048cf4-0bc4-4b96-810a-82d5ba3ddee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c95de7d-b3e3-4997-80f6-075f43b2458f","keywords":null,"link":"/360/202036_elejtett_mondat_ejtett_gyerekek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:00","title":"Megbukna a kormány, ha leosztályoznánk, amit az iskola-járvány témakörről tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"Lovasi András","category":"360","description":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog jövő felé. Írásom leginkább arról szól, hogy ezek a hívek mostanra elhiszik: megérkeztünk. Ez már az a boldog jövő. ","shortLead":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog...","id":"20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a92e9b-77c6-412a-b928-bdec80a2abd2","keywords":null,"link":"/360/20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Lovasi András: A megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","shortLead":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","id":"20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9b8005-41d9-461f-89ab-bed19b2fb226","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:42","title":"Gary Lineker befogad egy menekültet a saját otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","shortLead":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","id":"20200902_m3_lerobbant_metropotlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce058f-f466-4b10-984c-15a93fa0bf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_m3_lerobbant_metropotlo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:09","title":"Lerobbant egy metró, pótló jár az M3-as vonalának nagyrészén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak holtan Zimbabwéban a Hwange Nemzeti Park és a Viktória-vízesés közötti Pandamasue erdőben – közölte kedden a Zimparks, a zimbabwei nemzeti park- és vadvédelmi hatóság.","shortLead":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak...","id":"20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1929c9-c562-4b7e-80de-e252e4d92190","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:43","title":"Megvan, mi okozhatta 11 fiatal elefánt halálát Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]