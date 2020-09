Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Január 1-től kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.","shortLead":"Január 1-től kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.","id":"20200915_bankkartya_bolt_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc2d06-ef1f-418a-9abf-fdae00e32ae6","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_bankkartya_bolt_uzlet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:24","title":"Alig nő a bankkártya-elfogadó üzletek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV a vonatokon a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve ellenőrzi a maszkviselés betartását.","shortLead":"A MÁV a vonatokon a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve ellenőrzi a maszkviselés...","id":"20200915_maszk_volanbusz_mav_vonat_leszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad02e129-7e62-49ae-9b60-9ba809b70cdc","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_maszk_volanbusz_mav_vonat_leszallitas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:38","title":"Mától leszállítják a maszk nélkül utazókat a vonatokról és a volánbuszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak érdekében, hogy a közoktatásban és az egészségügyben dolgozókat is ingyen szűrjék, a kormányhoz fordul Karácsony Gergely.","shortLead":"Annak érdekében, hogy a közoktatásban és az egészségügyben dolgozókat is ingyen szűrjék, a kormányhoz fordul Karácsony...","id":"20200914_fovarosi_kozgyules_koronavirus_jarvany_szures_idosotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88abdf8f-9755-4379-995e-3d9b5d927dff","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_fovarosi_kozgyules_koronavirus_jarvany_szures_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 21:47","title":"Ingyenesen fogják szűrni a főváros idősotthonaiban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79345531-7475-48bb-b595-ec87710a7bad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt elérte volna a tábort.\r

","shortLead":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt elérte volna a tábort.\r

","id":"20200916_menedekkerok_menekulttabor_tuz_gorogorszag_szamosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79345531-7475-48bb-b595-ec87710a7bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9d466c-2e8e-4427-8dd7-86128ae0d806","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_menedekkerok_menekulttabor_tuz_gorogorszag_szamosz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:59","title":"Újabb görögországi menetkülttábornál ütött ki tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c0401c-641a-4b70-961f-5088b3ecb87f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezt az antitestkomponenst, amelynek mérete egytizede egy teljes méretű antitestnek, felhasználták az Ab8 nevű gyógyszer létrehozásához, amely beválhat a SARS-COV-2 fertőzés okozta betegség kezelésében, illetve annak megelőzésében.","shortLead":"Ezt az antitestkomponenst, amelynek mérete egytizede egy teljes méretű antitestnek, felhasználták az Ab8 nevű gyógyszer...","id":"20200915_koronavirus_gyogyszer_ab8_antitestkomponens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c0401c-641a-4b70-961f-5088b3ecb87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a75a05d-8aaa-4943-8781-2fb34e8b633f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_koronavirus_gyogyszer_ab8_antitestkomponens","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:03","title":"Találtak egy apró molekulát, amely teljesen semlegesíti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabab11e-5766-40cb-9d99-e7d59dc6ab3e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Meglehetősen logikátlannak tűnik az, hogy melyik közoktatási intézményben rendelnek el távoktatást vagy küldenek haza osztályokat koronavírus-fertőzés miatt a hatóságok. Ennél is nagyobbnak tűnik a fejetlenség az állami vírusteszteknél. ","shortLead":"Meglehetősen logikátlannak tűnik az, hogy melyik közoktatási intézményben rendelnek el távoktatást vagy küldenek haza...","id":"20200915_koronavirus_teszteles_a_gyakorlatban_mentok_iskolak_es_fertozesek_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabab11e-5766-40cb-9d99-e7d59dc6ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d572d3b4-6972-4e7b-86fd-3b56093a5491","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_teszteles_a_gyakorlatban_mentok_iskolak_es_fertozesek_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:30","title":"Következetlenségek az iskolákban, csúszó tesztelések – nehezen birkózik a járvánnyal a bürokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","shortLead":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","id":"20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0797eeae-47ad-4ae8-9c36-91b5c83ce84b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:05","title":"Szlávik: Majdnem minden második betegnél szövődményeket hagy hátra a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","shortLead":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","id":"20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fd50a5-0929-405a-9a05-32a1dee95b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:18","title":"Csatlakozik a színművészetisek sztrájkjához a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]