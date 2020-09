Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1178d085-d997-4c45-9d2f-0b5af972cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén január elsejéig dolgozott saját esztergályosműhelyében Bödör László, aki 1964-ben KEK-döntőt játszott az MTK színeiben.","shortLead":"Idén január elsejéig dolgozott saját esztergályosműhelyében Bödör László, aki 1964-ben KEK-döntőt játszott az MTK...","id":"20200920_esztergalas_bodor_laszlo_kekdonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1178d085-d997-4c45-9d2f-0b5af972cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8aa875c-bace-4eaf-8f2d-33aaae49be4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_esztergalas_bodor_laszlo_kekdonto","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:32","title":"Még 86 évesen is esztergált az egykori focifenomén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","shortLead":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","id":"20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b4f7c4-bd37-4030-a731-73bd8d4955ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:17","title":"Olaszországban marad a baloldali kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek, hogy ez a jó irány. Matolcsy György új lakáshitelt talált ki, a főváros pedig új szintre emelte a biciklis kalandtúrákat. Megállhat a sertéshús árának emelkedése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek...","id":"20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9207cb-a9fc-4cbe-a7d8-c7e074be453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 20. 07:00","title":"És akkor kiderült: a magyaroknak a Balaton se a Riviéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti Operettszínházban. Vadai Ágnes most a legfőbb ügyésznél érdeklődött.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti...","id":"20200921_operettszinhaz_zaklatas_kriza_zsigmond_kasler_miklos_polt_peter_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5c3bd7-69be-48d3-9d07-e3ef3b4bbc50","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_operettszinhaz_zaklatas_kriza_zsigmond_kasler_miklos_polt_peter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:13","title":"Az operettszínházi zaklatásról szóló kérdést feljelentésnek vette Polt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. ","shortLead":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium...","id":"20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d680993-12ec-4e31-95c3-43b2999afcd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:33","title":"Több fontos kérdés is felmerül az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette az Instagramra. Azóta kiderült: nem kellett volna.","shortLead":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette...","id":"20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7f2d75-4bd6-4783-88a8-f23744a4810e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:03","title":"Kitett egy fotót Instagramra, 45 perc múlva már el is lopták a volt ausztrál miniszterelnök adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell inzulint injekciózni, hanem egyszerűen magától termelődik, mondjuk a bőr alatt. A cukorbetegek álma kissé közelebb került a megvalósuláshoz az amerikai Pennsylvaniai Egyetem kutatócsoportjának jóvoltából. ","shortLead":"Nem kell inzulint injekciózni, hanem egyszerűen magától termelődik, mondjuk a bőr alatt. A cukorbetegek álma kissé...","id":"202038_inzulin_abor_alatt_matrix_ujratoltve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006a87f8-4025-4f04-86b9-8e4a0f322678","keywords":null,"link":"/360/202038_inzulin_abor_alatt_matrix_ujratoltve","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:00","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk a cukorbetegek álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Karanténban íródott, mire megjelent, már majdhogynem utánlövésnek számított, de a második hullám közeledtével újra aktuálissá vált A teremtés koronája – Karanténantológia című kötet, amely számos hazai író koronavírusról szóló tárcanovelláját gyűjtötte össze. A vírus és a nyálka szerelmét, a titkos viszonyokat, a bezártságot és az apokaliptikus képeket felvillantó antológiát az online megrendezett Ünnepi Könyvhét alkalmából ajánljuk.","shortLead":"Karanténban íródott, mire megjelent, már majdhogynem utánlövésnek számított, de a második hullám közeledtével újra...","id":"20200920_A_teremtes_koronaja_karantenantologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ab0439-0c84-430f-88ed-ee9be0c0ada1","keywords":null,"link":"/elet/20200920_A_teremtes_koronaja_karantenantologia","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:00","title":"\"A nevem Covid, küsztihand\" - így látták íróink a tavaszi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]