[{"available":true,"c_guid":"d6f941f7-bd99-42ff-9ae4-bcaaaff831a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 300 millió évvel ezelőtt kezdtek ciripelni a tücskök – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely elsőként vizsgálta átfogóan az akusztikus kommunikáció evolúcióját az egyenesszárnyúak (Orthoptera) rendjében.","shortLead":"Nagyjából 300 millió évvel ezelőtt kezdtek ciripelni a tücskök – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20201002_tucsok_ciripeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f941f7-bd99-42ff-9ae4-bcaaaff831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba34206-82a3-406e-a75a-c9d4ead1b870","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_tucsok_ciripeles","timestamp":"2020. október. 02. 20:03","title":"300 millió éve ciripelnek a tücskök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","shortLead":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","id":"20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84161d3-9f61-428a-849a-cdcc315b078b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","timestamp":"2020. október. 02. 16:53","title":"A koronavírusos Trumpnak tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is azt tapasztalta az elmúlt napokban, hogy a Gmailből eltűnt a lehetőség, amivel egyszerre több levelet is ki lehet jelölni. Kiderült, még a Google ügyfélszolgálatán sem tudtak a hibáról.","shortLead":"Több felhasználó is azt tapasztalta az elmúlt napokban, hogy a Gmailből eltűnt a lehetőség, amivel egyszerre több...","id":"20201002_gmail_email_levelek_olvasasa_levelek_kijelolese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039998e6-0623-4802-a7db-10400ddddfd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_gmail_email_levelek_olvasasa_levelek_kijelolese","timestamp":"2020. október. 02. 09:03","title":"Bakiztak egyet a Google-nél, eltüntették a Gmail egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy Boldizsár szerint Dúró Dóra akciója után olyanokat is sikerült átbillenteni, akik nem gondolkoztak azon, hogy szükség van-e másfajta mesékre.

","shortLead":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy...","id":"20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c807a3b-1f3b-412e-af4a-62e210c66228","keywords":null,"link":"/360/20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 01. 17:00","title":"\"Vallásos emberek is támogatásukról biztosítottak\" – Nagy Boldizsár, a ledarált mesekönyv szerkesztője a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","shortLead":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","id":"20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59724909-f31f-4383-adc1-2e63657f657b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","timestamp":"2020. október. 02. 17:07","title":"Lölöland és az ubik: itt vannak az ARC pályázat győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","shortLead":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","id":"20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a031c73f-3e16-45d6-9860-425c5ec75c60","keywords":null,"link":"/elet/20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","timestamp":"2020. október. 02. 07:25","title":"A hétvégén visszakacsint a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház kabinetfőnöke szerint az elnök és felesége jól vannak, sőt: Trump kifejezetten energikus.","shortLead":"A Fehér Ház kabinetfőnöke szerint az elnök és felesége jól vannak, sőt: Trump kifejezetten energikus.","id":"20201002_donald_trump_koronavirus_covid_19_tunetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b8aad-15d3-4663-b4d9-f6a988d43524","keywords":null,"link":"/elet/20201002_donald_trump_koronavirus_covid_19_tunetek","timestamp":"2020. október. 02. 21:17","title":"Hivatalos tájékoztatást adtak ki a koronavírusos Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nyolcaddöntőbe jutott egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a harmadik forduló szombati játéknapján 7:5, 6:1, 6:3-ra legyőzte a brazil Thiago Monteirót - írja az MTI.","shortLead":"Fucsovics Márton nyolcaddöntőbe jutott egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a harmadik forduló szombati...","id":"20201003_Fucsovics_bejutott_a_nyolcaddontobe_miutan_legyozte_a_brazil_teniszezot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dae63e-18b2-43f0-b533-87ab63d6da68","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Fucsovics_bejutott_a_nyolcaddontobe_miutan_legyozte_a_brazil_teniszezot","timestamp":"2020. október. 03. 15:57","title":"Fucsovics bejutott a nyolcaddöntőbe, ez eddig a legjobb Grand Slam-szereplése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]