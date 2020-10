Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","id":"20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e39192a-e4dc-4615-8011-17ec374587ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","timestamp":"2020. október. 03. 13:24","title":"Orbán Viktor találkozott az Orvosi Kamara vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől folytatjuk a sztrájkot! - jelentették be szombat Színház-és Filmművészeti Egyetem előtt szombat délután tartott sajtótájékoztatón az egyetemi autonómiam megszüntetése miatt sztrájkolók. ","shortLead":"Hétfőtől folytatjuk a sztrájkot! - jelentették be szombat Színház-és Filmművészeti Egyetem előtt szombat délután...","id":"20201003_Nem_teljesultek_a_koveteleseik_folytatjak_a_sztrajkot_az_SZFEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae5520-2399-472b-b1de-6cdca1ecdf32","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Nem_teljesultek_a_koveteleseik_folytatjak_a_sztrajkot_az_SZFEn","timestamp":"2020. október. 03. 15:07","title":"Nem teljesültek a követeléseik, folytatják a sztrájkot az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","shortLead":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","id":"20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79fc41-1c09-4197-b5c1-d4930380fcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 04. 09:39","title":"10 újabb halott mellett 858 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legközelebb egy román párossal találkozik.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legközelebb egy román párossal találkozik.","id":"20201003_Roland_Garros_Babos_Timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dbd6d8-4428-42b0-975f-18cd8231cbe6","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Roland_Garros_Babos_Timea","timestamp":"2020. október. 03. 14:32","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a nyolcaddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c153a7-929d-4bb0-ba6f-fff206bc879f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már megjelent az első olyan okostelefon (ZTE Axon 20 5G), amelynél a kijelző alá rejtették a szelfikamerát. A Xiaomi azonban más megoldást talált.","shortLead":"Már megjelent az első olyan okostelefon (ZTE Axon 20 5G), amelynél a kijelző alá rejtették a szelfikamerát. A Xiaomi...","id":"20201003_xiaomi_szabadalom_kettos_popup_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c153a7-929d-4bb0-ba6f-fff206bc879f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609fbca5-e669-41f9-b8b6-4a37c6be66e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_xiaomi_szabadalom_kettos_popup_kamera","timestamp":"2020. október. 03. 10:03","title":"A Xiaomi kitalált valamit, hogy elrejtse a kamerát a telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7755e-c3dd-4f22-b92e-283ea756b20a","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"A Dnyeszter Menti Köztársaság területe tulajdonképpen senkinek sem kell annyira, az ott lakó félmillió ember viszont nem tudja eldönteni, melyik ország része akar lenni. Az egyre súlyosabb gondokkal küzdő de facto állam helyzetét talán az oldhatja meg, hogy Moldovának újra oroszbarát vezetése lett.","shortLead":"A Dnyeszter Menti Köztársaság területe tulajdonképpen senkinek sem kell annyira, az ott lakó félmillió ember viszont...","id":"20201004_transznisztria_dnyesztermenti_koztarsasag_keleteuropa_oroszorszag_moldova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af7755e-c3dd-4f22-b92e-283ea756b20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e50061-3270-4763-b308-e9ba7ff4b347","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_transznisztria_dnyesztermenti_koztarsasag_keleteuropa_oroszorszag_moldova","timestamp":"2020. október. 04. 20:00","title":"30 éve tátong Kelet-Európa egyik legfájóbb kezeletlen sebe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó 50 elhunytnál 32-nél szerepelt krónikus betegségként a magas vérnyomás. ","shortLead":"Az utolsó 50 elhunytnál 32-nél szerepelt krónikus betegségként a magas vérnyomás. ","id":"20201003_Muller_A_magas_vernyomasban_szenvedoknel_sulyosabb_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8892fa76-1fd5-44d4-9207-6af90e1665cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Muller_A_magas_vernyomasban_szenvedoknel_sulyosabb_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 03. 12:32","title":"Müller: A magas vérnyomásban szenvedőknél súlyosabb a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]