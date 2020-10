Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton az MTI-vel. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten még nincs \"szmoghelyzet\", de ha nő a légszennyezettség forgalomkorlátozás is lehet.","shortLead":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja...","id":"20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e99bf7-4990-4e18-a018-336af30a1747","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","timestamp":"2020. október. 24. 10:32","title":"Négy településen egészségtelen a levegő, Budapesten már a forgalomkorlátozásról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","shortLead":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","id":"20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bb9ab-0037-47d8-83d8-b1670812d6c2","keywords":null,"link":"/elet/20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","timestamp":"2020. október. 23. 16:10","title":"12,3 millió forintért keltek el Hitler jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495, a meggyógyultaké pedig 28 484 306 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495...","id":"20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b5e9f-f329-4f58-bfd7-c7aa243e5a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","timestamp":"2020. október. 24. 11:36","title":"Közelíti a 25,5 milliót a koronavírusból kigyógyultak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken többek között a Műegyetem rakpart és a Rákóczi út egy-egy szakaszára sem hajthatnak be autók.","shortLead":"Pénteken többek között a Műegyetem rakpart és a Rákóczi út egy-egy szakaszára sem hajthatnak be autók.","id":"20201022_BKK_Blaha_Lujza_ter_Astoria_oktober_23","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2192740-1d5d-4518-87ba-58af7898ff58","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_BKK_Blaha_Lujza_ter_Astoria_oktober_23","timestamp":"2020. október. 22. 19:11","title":"Pénteken felbolydul Budapest közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azért orvosokhoz lehet menni. ","shortLead":"Azért orvosokhoz lehet menni. ","id":"20201024_Kijarasi_tilalom_van_Szlovakiaba_szinte_csak_munkaba_lehet_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8833bca4-3fd9-4a21-9729-1a7ba2cc7fd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Kijarasi_tilalom_van_Szlovakiaba_szinte_csak_munkaba_lehet_menni","timestamp":"2020. október. 24. 12:08","title":"Kijárási tilalom van Szlovákiában, szinte csak munkába lehet járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","shortLead":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","id":"20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e05f388-7b8f-4924-b0e8-1f908f8b68c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","timestamp":"2020. október. 23. 12:48","title":"A színművészeti diákjai: Október 23-án ez nemcsak ironikus, de méltatlan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát az Osiris-REx űrszonda.","shortLead":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát...","id":"20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824f1b1-51f4-4e07-8030-8fc7348b424d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","timestamp":"2020. október. 22. 14:03","title":"Videó: Felvette a NASA űrszondája, mi történt 321 millió kilométerre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói hónapok óta tüntetnek az intézmény modellváltásának módja ellen; több korábbi demonstráció után Mindannyiunk szabadsága – Megemlékezés '56-ról címmel tüntetést szerveztek a nemzeti ünnepre is. A tömeg a Műegyetem elől vonult az Urániáig, ahol műsor kezdődött. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói hónapok óta tüntetnek az intézmény modellváltásának módja ellen; több...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_muegyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbca1b50-04e8-4934-8dbb-542525b0ac32","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_muegyetem","timestamp":"2020. október. 23. 16:00","title":"Több mint tízezren vonultak fáklyákkal az Urániához az SZFE hallgatóinak hívására ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]