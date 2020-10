Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","shortLead":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","id":"20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54a0cfd-6cf6-49c6-8798-5baef2b007c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","timestamp":"2020. október. 22. 18:44","title":"Origo: A kormány kötelezővé tenné a maszkviselést sportrendezvényeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról elnevezett káderképzőjének vezetői.","shortLead":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról...","id":"202043__mathias_corvinus_collegium__vagyonjuttatas__lapjaras__elertek_arubicont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd594c50-23fc-487e-a8b3-35c89c1804db","keywords":null,"link":"/360/202043__mathias_corvinus_collegium__vagyonjuttatas__lapjaras__elertek_arubicont","timestamp":"2020. október. 24. 08:15","title":"Tovább hízik a káderképző kisgömböc: ingatlanok után újságarchívumot vett az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","shortLead":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","id":"20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253f58f3-c6a3-4059-8065-7a8502db6abc","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","timestamp":"2020. október. 22. 13:26","title":"Megjelent a 2021-es kakáló kutyás naptár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fa2726-e40e-4c81-b87f-41a2fd3c7f7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesterek közös deklarációjának aláírói szerint az önkormányzatok bevonása jelenti a garanciát arra, hogy a válságkezelésre szánt uniós pénzek eljuthassanak a rászorulókhoz.","shortLead":"A polgármesterek közös deklarációjának aláírói szerint az önkormányzatok bevonása jelenti a garanciát arra...","id":"20201023_polgarmesterek_kozos_deklaracioja_46_varos_falu_es_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66fa2726-e40e-4c81-b87f-41a2fd3c7f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557ae7da-9f25-4918-9504-60b631d6739c","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_polgarmesterek_kozos_deklaracioja_46_varos_falu_es_kerulet","timestamp":"2020. október. 23. 15:59","title":"46 ellenzéki város, falu és kerület állt ki közös nyilatkozatban az önkormányzatiság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","shortLead":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","id":"20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c28c97-07a5-45c3-b7ab-0180f8b91d47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2020. október. 23. 16:24","title":"Győr fideszes polgármestere nem mindennapi módon zárta az ‘56-os műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet a legális terhességmegszakítás lehetősége Lengyelországban.","shortLead":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet...","id":"20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272f6ed-def2-4f8f-9ab6-9b46407bc520","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 22. 20:09","title":"Alkotmányellenessé nyilvánították a beteg magzatok abortuszát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b580c525-241f-4c3c-b46f-106b9c0aa4a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molesztálási ügynek néz ki, de Rudy Giuliani szerint semmi ilyesmi nem történt.","shortLead":"Molesztálási ügynek néz ki, de Rudy Giuliani szerint semmi ilyesmi nem történt.","id":"20201022_borat_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b580c525-241f-4c3c-b46f-106b9c0aa4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73edc7a-8068-4128-a328-377ae42fceb3","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_borat_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani","timestamp":"2020. október. 22. 14:24","title":"Nadrágjában turkál Trump ügyvédje az új Borat-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton az MTI-vel. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten még nincs \"szmoghelyzet\", de ha nő a légszennyezettség forgalomkorlátozás is lehet.","shortLead":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja...","id":"20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e99bf7-4990-4e18-a018-336af30a1747","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","timestamp":"2020. október. 24. 10:32","title":"Négy településen egészségtelen a levegő, Budapesten már a forgalomkorlátozásról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]