Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"November 2-án országos kijárási tilalom lép életbe.","shortLead":"November 2-án országos kijárási tilalom lép életbe.","id":"20201022_Egy_honapra_bezarnak_az_iskolak_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5492d420-8dcb-44e8-9628-b2e44d045c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Egy_honapra_bezarnak_az_iskolak_Szlovakiaban","timestamp":"2020. október. 22. 20:50","title":"Egy hónapra bezárnak az iskolák Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Tartósan napi harminc fölé emelkedett a koronavírus áldozatainak száma, vagyis minden tizedik magyarországi haláleset a járványra vezethető vissza október második felében. Az orvosok szigorú intézkedéseket várnak, de kétséges, hogy a kormány meghallja a szavukat.","shortLead":"Tartósan napi harminc fölé emelkedett a koronavírus áldozatainak száma, vagyis minden tizedik magyarországi haláleset...","id":"20201021_Csak_batran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0d4981-f271-4c5d-aab4-2896d855bad3","keywords":null,"link":"/360/20201021_Csak_batran","timestamp":"2020. október. 21. 19:00","title":"Orbánnak már nem lesz mit bezárnia, ha annyi fertőzött lesz, amennyire készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud legyőzni: az igazság – fogalmazott a Szaharov-díjas belorusz ellenzékről az EP elnöke.","shortLead":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud...","id":"20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee27888-5569-4288-8146-81552dbccedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","timestamp":"2020. október. 22. 13:38","title":"A fehérorosz ellenzék kapta a Szaharov-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő szerint a homoszexuálisoknak is joguk van a családhoz.","shortLead":"Az egyházfő szerint a homoszexuálisoknak is joguk van a családhoz.","id":"20201021_Ferenc_papa_bejegyzett_elettarsi_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd72f135-01bc-496e-9a83-d22d8825e771","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Ferenc_papa_bejegyzett_elettarsi_kapcsolat","timestamp":"2020. október. 21. 18:54","title":"Ferenc pápa törvénnyel is védené a melegek bejegyzett élettársi kapcsolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent ez a gyakorlatban? – erről beszél Rohonyi Barnabás, ötödéves színművészhallgató, aki a belső fórumok moderálásáért és a járványintézkedésekért felel. Meddig mennek el, s mikor \"teszik le a fegyvert\" – erről is vall M. Kiss Csabának a HVG Teraszon. ","shortLead":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent...","id":"20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deeea61-14e7-4d01-b704-aae8f2dc1a4e","keywords":null,"link":"/360/20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 22. 17:15","title":"\"Egyre inkább hiszek abban, hogy lehetünk szabadok\" – Rohonyi Barnabás, az SZFE tanköztársaság moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0e9e20-e7e9-4d11-b0ac-e57a1964dc21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte leróják tiszteletüket valamilyen formában a forradalom évfordulóján, de a járványhelyzet miatt idén általában csak kisebb megemlékezéseket tartanak az önkormányzatok. \r

","shortLead":"Országszerte leróják tiszteletüket valamilyen formában a forradalom évfordulóján, de a járványhelyzet miatt idén...","id":"20201023_1956_zaszlofelvonas_es_esemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0e9e20-e7e9-4d11-b0ac-e57a1964dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e7d771-1ea2-4da9-b4c7-0699bcbc3a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_zaszlofelvonas_es_esemenyek","timestamp":"2020. október. 23. 08:52","title":"A koronavírus közbeszólt, idén a zászlófelvonás az egyetlen központi esemény a frorradalom évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig utolsó előtti volt az unióban. Az állam ellenben rengeteget költ. ","shortLead":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig...","id":"20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755f61-8f4a-46ee-bd07-b23684bb6864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","timestamp":"2020. október. 23. 07:00","title":"A magyar gazdaság utolérte és megelőzte a szlovákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 109-cel nőtt a kórházban ápoltak száma. 197-en lélegeztetőgépen vannak.","shortLead":"Egy nap alatt 109-cel nőtt a kórházban ápoltak száma. 197-en lélegeztetőgépen vannak.","id":"20201022_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17eb48-0360-4bfa-bb51-e0557879ee10","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 22. 08:59","title":"Koronavírus: kétezer felett az új fertőzöttek száma, és meghalt 46 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]