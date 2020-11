Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség és a Nébih is vizsgálódik, az állatok halálának okát nem tudni, mivel a tulajdonos nem kérte boncolásukat.","shortLead":"A rendőrség és a Nébih is vizsgálódik, az állatok halálának okát nem tudni, mivel a tulajdonos nem kérte boncolásukat.","id":"20201031_Allatkinzas_miatt_nyomoznak_a_szadai_elefantok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98777fe0-d16b-45c3-be63-044391667f5c","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Allatkinzas_miatt_nyomoznak_a_szadai_elefantok_ugyeben","timestamp":"2020. október. 31. 09:00","title":"Állatkínzás miatt nyomoznak a szadai elefántok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Mindkét oldal csalást kiálthat a HVG külpolitikai újságírója, Nagy Gábor szerint. 