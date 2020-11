Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","id":"20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff30471-fa60-432c-adfd-664c1e211220","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","timestamp":"2020. november. 02. 07:59","title":"Szerdán jön a valaha készült legerősebb VW Golf, egy fotót már kiadtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek lapunk eredt a nyomába. Szlovákia tesztözön. Önnek mondtak már fel SMS-ben? Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek...","id":"20201102_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b968f34-a5cc-438d-b382-52622b1ae5db","keywords":null,"link":"/360/20201102_Radar360","timestamp":"2020. november. 02. 08:00","title":"Radar360: Megjárhatja, ha nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","shortLead":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","id":"20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2abde56-6ed2-4ea6-968c-437ff9f68cf6","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","timestamp":"2020. október. 31. 15:12","title":"Édes meglepetés várta az esőben sorban álló szavazókat Brooklynban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



