Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","shortLead":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","id":"20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ebee5c-8ede-4aae-9cc1-6f36ea15a1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","timestamp":"2020. november. 01. 22:58","title":"Halálos baleset történt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap értesülései szerint az intézményben több oktató is megfertőződött.","shortLead":"A lap értesülései szerint az intézményben több oktató is megfertőződött.","id":"20201103_Lelegeztetogepen_egy_iskolaigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba3d6ab-96b4-4b07-860e-00ee09b8c458","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Lelegeztetogepen_egy_iskolaigazgato","timestamp":"2020. november. 03. 07:27","title":"Népszava: Lélegeztetőgépen egy iskolaigazgató Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","shortLead":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","id":"20201103_nizza_merenylet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c03892f-ee98-40d6-a198-3d4a86edb0de","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_nizza_merenylet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:05","title":"Koronavírusos a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","shortLead":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","id":"20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e670642-4736-443b-8d97-d6c36377c931","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 18:01","title":"90 helyett 236-tal száguldó autóst fogott a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális vádak alól felmentett Pell kardinális római visszatérése összefügghet. A háttérben a korrupció állhat.\r

\r

","shortLead":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális...","id":"202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50083d29-3e41-40d8-a844-ae7376e7372a","keywords":null,"link":"/360/202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","timestamp":"2020. november. 02. 15:00","title":"Sikkasztás, intrika, konteó a Vatikánban – mintha egy új Dan Brown-regényt olvasnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai startup, amely nemrég 72 millió dollárt kalapolt össze a befektetőitől. ","shortLead":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai...","id":"202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9fd8d-42c3-438f-a964-6a8c1c960d64","keywords":null,"link":"/360/202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","timestamp":"2020. november. 02. 13:30","title":"Fájhat a fogunk a robotra, amely segít, ha fáj a fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre nyoma sincs az akvizíció lezárásának.","shortLead":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre...","id":"20201103_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5545de-186d-4518-89c5-88e5cede4526","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 17:03","title":"Google-Fitbit akvizíció: nagy a csend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","shortLead":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","id":"20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b836b-233c-413d-874a-986bc10f244d","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Johnny Deppet lehet feleségverőnek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]