Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43d8b684-9fe9-4812-a636-bba4a1151a38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban hetek óta mindenütt erőteljesen terjed a koronavírus.","shortLead":"Az Egyesült Államokban hetek óta mindenütt erőteljesen terjed a koronavírus.","id":"20201113_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d8b684-9fe9-4812-a636-bba4a1151a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fe8327-2a59-4d4d-8efa-71d5ac09c833","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 13. 05:30","title":"\"Nagyon nehéz időszakot élünk\" – Amerikában több helyen is megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök szerint magát a merényletet egyetlen ember követte el, de az előkészítéshez mások is hozzájárulhattak. ","shortLead":"A rendőrök szerint magát a merényletet egyetlen ember követte el, de az előkészítéshez mások is hozzájárulhattak. ","id":"20201113_Gyanusitott_becsi_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0e8e7f-8356-4986-a3cb-e6aa8a7f75cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_Gyanusitott_becsi_terrortamadas","timestamp":"2020. november. 13. 16:59","title":"16 éves fiatalnak is köze lehet a bécsi terrortámadáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"BI","category":"elet","description":"Rengeteg munkát ad a pedagógusoknak és az általános iskolába járó gyerekek szüleinek az online oktatás, a diákok harmada nem talált pozitívumot a tavaszi karanténidőszak iskolai teendőiben, a többiek elsősorban az online oktatásból fakadó nagyobb szabadságot és rugalmasságot emelték ki.

","shortLead":"Rengeteg munkát ad a pedagógusoknak és az általános iskolába járó gyerekek szüleinek az online oktatás, a diákok...","id":"20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b9b53-eba3-44ea-ae1d-596965475633","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","timestamp":"2020. november. 13. 09:00","title":"Távoktatás: nagyobb önállóságot ad, de túl nagyok a tanári elvárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november 3-i amerikai elnökválasztáson leadott szavazatokat. Biden hajszállal győzött a republikánus Donald Trump előtt. Demokrata győzelemre 24 éve nem volt példa az államban.\r

\r

","shortLead":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november...","id":"20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db16de8e-5ae0-4fd0-a63e-8ad8cf10e07b","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","timestamp":"2020. november. 13. 07:32","title":"Biden nyert Arizonában: 24 éve nem nyert itt demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","id":"20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a33817-321a-489e-b647-f7259bc2436a","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","timestamp":"2020. november. 13. 10:06","title":"Elhunyt Méray Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2987c-5f0e-46f4-9459-934d1f017cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_Gulyas_szigoritas_zaras_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d2987c-5f0e-46f4-9459-934d1f017cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aad76b-45c3-4670-944f-572443316797","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Gulyas_szigoritas_zaras_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 11:39","title":"Gulyás: A választási törvény módosításának nincs köze az ellenzéki pártokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9548e03-7c18-43df-8cfc-1a60b4c67b26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jegy- és bérletpénztárainak nyitvatartása is változik.","shortLead":"A jegy- és bérletpénztárainak nyitvatartása is változik.","id":"20201111_ejszakai_menetrend_bkk_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9548e03-7c18-43df-8cfc-1a60b4c67b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e25423-e549-4b8a-83d5-c5cbc1e4635d","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_ejszakai_menetrend_bkk_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. november. 11. 21:20","title":"BKK: Péntektől módosul az éjszakai menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról tudni.","shortLead":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról...","id":"20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfab723-88e9-4163-a7d1-a637d2dd26de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 08:21","title":"Hallgat róla a kormány, veszünk-e vakcinát a Pfizertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]