[{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","shortLead":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","id":"20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972f28cf-c5fd-40f0-aa4d-fc064a56da43","keywords":null,"link":"/elet/20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","timestamp":"2020. november. 20. 17:44","title":"Pedro Pascal a Margit hídról üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"","category":"itthon","description":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na jó, meg a brazil elnök.","shortLead":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na...","id":"20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe921a50-12ff-4339-846c-63dfdacc579e","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","timestamp":"2020. november. 21. 21:55","title":"George Clooney nem mondott szépet Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba60215c-1bd3-4d1d-91a6-26924ee6dfab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolgáltatónál tudják igényelni az egy hónapos ingyen internetet a diákok és a tanárok.","shortLead":"A szolgáltatónál tudják igényelni az egy hónapos ingyen internetet a diákok és a tanárok.","id":"20201121_Szentkiralyi_Alexandra_Kormanyszovivo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba60215c-1bd3-4d1d-91a6-26924ee6dfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580f010e-4841-4be4-9d42-a34418e61ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Szentkiralyi_Alexandra_Kormanyszovivo","timestamp":"2020. november. 21. 15:54","title":"Kormányszóvivő: Kutyát igen, nyulat nem lehet sétáltatni este 8 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új okostelefonja. Olcsóbb lett az elődjénél, cserébe néhány funkcióval kevesebb található benne.","shortLead":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új...","id":"20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82a7ea0-add9-4924-b109-7a54f0d8c0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 21. 18:30","title":"A telefon, ami akkor sem jön zavarba, ha 180 centiről acélra ejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c56a69-e0e0-4ea1-b89f-32eb245ab184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"86 évesen elhunyt David Deutchman, aki másfél évtizeden át foglalkozott önkéntesként koraszülött kisbabákkal. A kollégái és a szülők szerint jelenléte mindig megnyugtatta a síró kisbabákat. ","shortLead":"86 évesen elhunyt David Deutchman, aki másfél évtizeden át foglalkozott önkéntesként koraszülött kisbabákkal...","id":"20201121_Elhunyt_a_koraszulott_babak_kedvenc_onkentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95c56a69-e0e0-4ea1-b89f-32eb245ab184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6c3f30-25aa-4e68-9c92-0ed81538bb05","keywords":null,"link":"/elet/20201121_Elhunyt_a_koraszulott_babak_kedvenc_onkentese","timestamp":"2020. november. 21. 16:35","title":"Elhunyt a koraszülött babák kedvenc önkéntese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5034b15b-ba9d-477d-b25f-1e1806524da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az eladósorba került régi Mercedesnek különleges, a Forma 1-hez kötődő története van.","shortLead":"Ennek az eladósorba került régi Mercedesnek különleges, a Forma 1-hez kötődő története van.","id":"20201122_ayrton_senna_ifjukoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes_190_e_23_16V","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5034b15b-ba9d-477d-b25f-1e1806524da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a3000-9f18-4ed8-8afa-039ac4ca4a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_ayrton_senna_ifjukoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes_190_e_23_16V","timestamp":"2020. november. 22. 06:41","title":"Senna ifjúkorába repít vissza ez az eladó Mercedes 190 E 2.3 16V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b59cfc-4688-410c-ad2b-8bb1f7c58e0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az online filmfesztivál vasárnap estig tart, addig minden film elérhető még, a díjnyertes alkotásokat is megtekinthetik az érdeklődők. A fesztiválnak idén több, mint húszezer virtuális nézője volt, ami minden eddigi Verzió fesztivált és a szervezők várakozásait is felülmúlta. ","shortLead":"Az online filmfesztivál vasárnap estig tart, addig minden film elérhető még, a díjnyertes alkotásokat is megtekinthetik...","id":"20201120_Atadtak_a_17_Verzio_Filmfesztival_dijait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3b59cfc-4688-410c-ad2b-8bb1f7c58e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b4ac1-561d-4d8e-a0cf-031c71ba2f62","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Atadtak_a_17_Verzio_Filmfesztival_dijait","timestamp":"2020. november. 20. 21:02","title":"Átadták a 17. Verzió Filmfesztivál díjait, mutatjuk a nyertes dokumentumfilmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]