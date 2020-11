Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","shortLead":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","id":"20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759327ff-1b8c-4c02-8071-27e4eb57c50f","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 15:46","title":"A koronavírus miatt zárva lévő koncerttermet bérel hajléktalanok számára Hamburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom, amit leírt benne? A Szegedi Nemzeti Színház a vírus miatt fél év késéssel végre bemutatta a művet Alföldi Róberttel; ez volt az utolsó előadás, amit az újbóli színházbezárás előtt még megnéztünk. Kritika.","shortLead":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom...","id":"20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f127cd7-b72b-49e7-9931-24ee39617f45","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","timestamp":"2020. november. 21. 20:00","title":"Mit szólna, ha rájönne, Orwell 1984-éből már sok minden megvalósult Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e1384-9bbf-48b9-a610-c80f99e48118","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 73 éves volt. A hírt a zenekar osztotta meg a Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"A zenész 73 éves volt. A hírt a zenekar osztotta meg a Facebook-oldalán.\r

","id":"20201121_Meghalt_az_Omega_basszusgitarosa_Mihaly_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735e1384-9bbf-48b9-a610-c80f99e48118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f34cf12-6c45-4d9c-8c49-d4e3c69652b0","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Meghalt_az_Omega_basszusgitarosa_Mihaly_Tamas","timestamp":"2020. november. 21. 15:50","title":"Meghalt az Omega basszusgitárosa, Mihály Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak az emberek fejében.","shortLead":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak...","id":"20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce129bdb-53f0-4193-9150-961e19026380","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","timestamp":"2020. november. 22. 14:37","title":"Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet magyar képviselője szerint még mindig alacsony a klímatudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93dab2e-c686-4277-93ea-62fb5f7230fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A programról szerdán dönt a főváros.","shortLead":"A programról szerdán dönt a főváros.","id":"20201122_egegiro_fu_budapest_fuvesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93dab2e-c686-4277-93ea-62fb5f7230fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0bb68-17dd-4638-8ee7-eaa48ac2bcf4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_egegiro_fu_budapest_fuvesites","timestamp":"2020. november. 22. 15:10","title":"30 miliót szórhat ki Budapest a gangok zöldítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

