[{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz visszaváltási díj, és aki vállalja a fém-, műanyag és üvegpalackok visszaváltását, az mentesülhet a környezetvédelmi termékdíj alól is. A kormány már hét éve halogatja a döntést a kérdésben, most sem kapkodja el, mert az új szabályok majd csak 2023 közepén lépnek életbe. A Greenpeace a rendszer gyorsabb bevezetését és szigorúbb szabályokat szorgalmaz. ","shortLead":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz...","id":"20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a23a2-0078-416a-abda-7a6d9af64a71","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","timestamp":"2020. november. 25. 16:09","title":"Két és fél év múlva lehet kötelező az italospalackok visszaváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hidegpárna\" ült meg a Kárpát-medencében, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet az országban.","shortLead":"\"Hidegpárna\" ült meg a Kárpát-medencében, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet az országban.","id":"20201126_Par_napig_meg_velunk_marad_a_kodos_hideg_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0179049-1b73-4cfd-9767-79d6defa53a2","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Par_napig_meg_velunk_marad_a_kodos_hideg_ido","timestamp":"2020. november. 26. 11:26","title":"Pár napig még marad a ködös, hideg idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt Clooney-nak, kikapott a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt...","id":"20201125_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02219352-54ce-4185-ba74-ed46b305c964","keywords":null,"link":"/360/20201125_Radar360","timestamp":"2020. november. 25. 08:00","title":"Radar360: Helyzet van a választási törvény és George Clooney körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07754e60-9592-4efb-8139-aeb12bd49191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehérvári újságíró 57 éves volt.","shortLead":"A fehérvári újságíró 57 éves volt.","id":"20201125_klecska_erno_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07754e60-9592-4efb-8139-aeb12bd49191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3056ec-22fe-43f4-87ba-3a3fc7747629","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_klecska_erno_meghalt","timestamp":"2020. november. 25. 21:25","title":"Meghalt a meghekkelt Orbán-interjú miatt jogtalanul kirúgott lapszerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi fogyatékkal élők számára sem lesz kötelező a maszk; marad a határellenőrzés februárig és ismét kitolta a kormány a közérdekű adatigénylések határidejét.","shortLead":"Az értelmi fogyatékkal élők számára sem lesz kötelező a maszk; marad a határellenőrzés februárig és ismét kitolta...","id":"20201126_maszkviseles_adatigenyles_hatarellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99db1a1b-dc00-46ce-8248-f611f426dafc","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_maszkviseles_adatigenyles_hatarellenorzes","timestamp":"2020. november. 26. 08:08","title":"Kiterjesztette a kormány a maszkviselés alól felmentettek körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik...","id":"20201126_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a8b1b-079a-44c3-ae65-f34fa0cd07d1","keywords":null,"link":"/360/20201126_Radar360","timestamp":"2020. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Orbán propagandáját nem veszik be, de Merkellel van egy közös titka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók bérét is megemeli a kormány.","shortLead":"Az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók bérét is megemeli a kormány.","id":"20201126_szakdolgozok_alapellatas_haziorvosok_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbd7e5-a69f-4afa-a2f3-ca4baa8cd1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_szakdolgozok_alapellatas_haziorvosok_beremeles","timestamp":"2020. november. 26. 16:20","title":"Határozat van róla, hogy jövőre megemelik a háziorvosok bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]