[{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését ráadásul sikerült karácsonyra időzíteni.","shortLead":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését...","id":"20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045d5fb-3b2b-4cf8-876e-485e2767d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","timestamp":"2020. november. 28. 15:55","title":"Trump karácsonyi búcsúajándéka: sortűzzel és gázzal is kivégezhetik a halálraítélteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b90e82b-0fda-4424-9060-8ec3bc5b5701","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aáry-Tamás Lajos vizsgálata szerint az egyetem polgársága igazolta, hogy az oktatás az intézmény falain belül rendben zajlik, így a fenntartónak semmilyen alapja nincsen a tanév akadályoztatására - írták péntek esti közleményükben a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói.","shortLead":"Aáry-Tamás Lajos vizsgálata szerint az egyetem polgársága igazolta, hogy az oktatás az intézmény falain belül rendben...","id":"20201127_oktatasi_ombudsman_biztos_szfe_szinmuveszeti_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b90e82b-0fda-4424-9060-8ec3bc5b5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a055b19f-2c66-4255-a86a-cad2e9ea6513","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_oktatasi_ombudsman_biztos_szfe_szinmuveszeti_tanitas","timestamp":"2020. november. 27. 19:57","title":"Az oktatási ombudsman szerint jogsértő, hogy az SZFE hallgatóit a tanév felfüggesztésével fenyegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","shortLead":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","id":"20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877ecf98-c71e-4f7d-a259-a32b3337149a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","timestamp":"2020. november. 27. 11:17","title":"Tilos lesz szőrmét árulni a budapesti vásárokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár a járványhelyzetről. Hatalmas, történelmi, felfoghatatlan nagyságú döntésekről beszélnek, ezek mögött viszont néhány valóban fontos konkrétum mellett jelentősnek mondott, nem túl fontos döntések vannak, és sok időhúzó ígéret, amelyekkel foglalkozhat a média, amíg ők kidolgozzák az igazi terveket. A tavaszi első hullámban sok példáját láthattuk ennek, és úgy tűnik, az ősszel is kitartanak e technika mellett.","shortLead":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár...","id":"20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c6f6c7-7cdc-4605-ab5a-09c4c0e2fe58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Díszcsomagolást ad a kormány minden döntésére, hogy úgy tűnjön, van egy nagy akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes elindítani a Miles Morales alcímű, nemrég megjelent Pókember-játékot. Mi így tettünk. És nagyot néztünk.","shortLead":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes...","id":"20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37160cc5-c8cf-4be2-bf6a-621a09a61018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","timestamp":"2020. november. 28. 20:03","title":"Kipróbáltuk az eddigi leglátványosabb Pókember-játékot, csak úgy hasít a PS5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9677217-cf50-4802-b5e3-882acb1977d1","c_author":"Philippe Legrain","category":"360","description":"Mielőtt politikusnak állt, Donald Trump valóságshow-t épített egyetlen mondatra. Így hangzott: Ki vagy rúgva! Most az amerikai nép rúgta ki őt, s a bukása súlyos csapás az európai és egyéb nacionalisták számára. De vajon halálos-e?","shortLead":"Mielőtt politikusnak állt, Donald Trump valóságshow-t épített egyetlen mondatra. Így hangzott: Ki vagy rúgva! Most...","id":"202048_a_populizmus_trump_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9677217-cf50-4802-b5e3-882acb1977d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45d69fa-2396-4553-9948-3a18e2d0214c","keywords":null,"link":"/360/202048_a_populizmus_trump_utan","timestamp":"2020. november. 27. 13:00","title":"Philippe Legrain: Mi lesz a populizmussal Trump veresége után? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő nyáron mutathatja be a Galaxy Z Fold2 utódját. Ismét felröppent a pletyka, hogy ezzel a Note-sorozatot akár nyugdíjazhat is.","shortLead":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő...","id":"20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb1fdd6-f31f-48c0-9f08-23599cd3ad2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","timestamp":"2020. november. 27. 09:33","title":"Izgalmas újdonságokat hozhat a Galaxy Z Fold3, de közben véget vethet a Note-sorozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a2195-1e8a-4714-9f58-19f31f45daed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balesetet okozott Szolnokon, a Várkonyi téri körforgalomban, azonban megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.\r

\r

","shortLead":"Balesetet okozott Szolnokon, a Várkonyi téri körforgalomban, azonban megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott...","id":"20201128_Keresik_ezt_az_aranyszinu_Fiat_Puntot_mert_ma_balesetet_okozott_es_elhajtott__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f33a2195-1e8a-4714-9f58-19f31f45daed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c953b-3a84-47b8-984b-c4b75d8625f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Keresik_ezt_az_aranyszinu_Fiat_Puntot_mert_ma_balesetet_okozott_es_elhajtott__foto","timestamp":"2020. november. 28. 13:49","title":"Keresik ezt az aranyszínű Fiat Puntót, mert ma balesetet okozott és elhajtott - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]