Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát először a politikában keresték a brüsszeli döntéshozók. Logikusnak tűnt, hogy Orbán Viktor harcai felemésztették a kormánypárt első számú európai politikusát. Szájer is engedte, hogy ez legyen a látszat. Mint kiderült, nem a jó ízlés támadt fel benne, csak a testi vágy.
2020. december. 02. 06:30
Megbukott, mire lebukott - Már a botrányos házibuli előtt romokban volt a Fidesz-alapító Szájer József brüsszeli karrierje

A brit színész a Time magazinnak a mesekönyvről szóló cikkét osztotta meg.

","shortLead":"A brit színész a Time magazinnak a mesekönyvről szóló cikkét osztotta meg.\r

2020. november. 30. 21:15
Ian McKellen a Meseország mindenkiéről: „Bárcsak olvashattam volna ezt a könyvet gyerekként"

Nagy-Britanniában hamarosan meg is kaphatják már az engedélyt.
2020. november. 30. 15:24
A Moderna is elindította koronavírus-vakcinája engedélyezési folyamatát az USA-ban és Európában

A Phantaspis auritus csupán 4 centiméter hosszú volt, és egyelőre a tudósok is csak találgatnak, miért alakult ki olyan furcsán a feje.
2020. november. 30. 19:03
500 millió éve élt ősrákra bukkantak Kínában, igen furcsán néz ki

Az N1TV Havas megmondja című sorozat legújabb epizódjában reklámozta saját kötetét Havas Henrik úgy, hogy közben keményen beleszállt Presser Gáborba.



2020. november. 30. 09:11
Havas Henrik elég durván beszólt Presser Gábornak

Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.
2020. november. 30. 12:16
Xantus Barbara most maszkokat árul egy plázában

A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.
2020. november. 30. 13:24
Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt

Nem volt semmilyen komolyan vehető mezőgazdasági üzleti lehetősége a magyar államnak Angolában, amit a portugálok és a spanyolok meg akartak volna fúrni, noha erről írt az Index közvetlenül Orbán uniós vétója után, így akarván bizonyítani, hogy a déli tagállamokkal korántsem felhőtlen a viszonya a kormánynak. Ellenben valóban létrejöhetett volna egy biznisz az angolai áramszolgáltatóval, ennek azonban az Orbán-kormány idegenellenes politikája "segítségével" a német ipari lobbi könnyen keresztbe tudott tenni.
2020. december. 01. 06:30
A kormány bevándorlásellenes politikájának köszönhetjük, hogy lemaradtunk egy afrikai üzletről