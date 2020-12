Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga ügyészség közleménye szerint Szájer egy olyan partin vett részt péntek este, amelyen rajtaütöttek a rendőrök, az ereszcsatornán menekülni próbáló képviselő hátizsákjában pedig drogot is találtak. Szájer azt állítja, a drog nem az övé. ","shortLead":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga...","id":"20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d33973-68a2-49d3-98cd-2a1368446c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","timestamp":"2020. december. 01. 18:02","title":"Fidesz: Szájer az egyedüli helyes döntést hozta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba57528-8414-4720-a0d9-679f1cfb668a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár valóban csekély méretű a Raspberry Pi miniszámítógép, azért lehetnek melegedési problémái. Erre adott ki egy frappáns és olcsó megoldást a gyártója.\r

\r

","shortLead":"Bár valóban csekély méretű a Raspberry Pi miniszámítógép, azért lehetnek melegedési problémái. Erre adott ki...","id":"20201202_raspberry_pi_4_case_fan_hutesi_megoldas_ventilator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba57528-8414-4720-a0d9-679f1cfb668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a9f9a2-7978-4fb4-a993-878f167112f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_raspberry_pi_4_case_fan_hutesi_megoldas_ventilator","timestamp":"2020. december. 02. 17:03","title":"Hűtőházat kap a miniszámítógép: új modul jött ki a Raspberry Pi 4-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a kormánypárt több szempontból is megszenvedi lemondott európai parlamenti képviselője, Szájer József brüsszeli „házibulis” ügyét.","shortLead":"A politikai elemző szerint a kormánypárt több szempontból is megszenvedi lemondott európai parlamenti képviselője...","id":"20201202_torok_gabor_szajer_jozsef_brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdb0d04-dcfe-43f5-b8b6-bff1f85159ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_torok_gabor_szajer_jozsef_brusszel","timestamp":"2020. december. 02. 11:41","title":"Török Gábor a Szájer-ügyről: Ez hatalmas csapás a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","shortLead":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","id":"20201203_epitoipar_munka_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22061db5-8844-4c95-978f-0756b78cffcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_epitoipar_munka_felmeres","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"Vannak építőipari szakemberek, akik 2021-re már nem is tudnak munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - közölte kedd este a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek...","id":"20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25df260-0610-4ede-b457-e0575fd4ad50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","timestamp":"2020. december. 01. 22:47","title":"Megtiltotta a kormány, hogy adót emeljenek az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr szerint nem akadtak olyan nyomokra, amelyek megváltoztathatnák az idei amerikai elnökválasztás végeredményét.","shortLead":"William Barr szerint nem akadtak olyan nyomokra, amelyek megváltoztathatnák az idei amerikai elnökválasztás...","id":"20201202_william_barr_donald_trump_valasztas_elnokvalasztas_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8e5c6-e537-471f-95b3-d872a4388ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_william_barr_donald_trump_valasztas_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. december. 02. 06:22","title":"Még Trump igazságügyi minisztere szerint sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","shortLead":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","id":"20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4547bfa5-a66f-42a6-8f99-1d475a0f8fa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","timestamp":"2020. december. 03. 06:41","title":"Szupermenő lett ez a vadonatúj 2020-as Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt volna. ","shortLead":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt...","id":"20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a37f5-ee8c-47cf-a08b-c2430f23eef9","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","timestamp":"2020. december. 02. 12:38","title":"Kis híján elsírta magát a keze láttán a horrorbalesetet szenvedett F1-es versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]