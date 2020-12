Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet. Megadták a módját.","shortLead":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet...","id":"20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a077025f-3de5-487c-9b56-69db81fe503e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","timestamp":"2020. december. 04. 20:08","title":"A Razer moduláris számítógépe igazi gépszörny, durván magas árral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6542ba-e633-447e-8b2d-97a999f2ac75","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még nincs kilencéves a magyar alkotmány, de ez már a kilencedik módosítása – a Duma Aktuál most összeszedte, mit kellene még beírni az Alaptörvénybe, hogy ne kelljen folyton javítgatni. ","shortLead":"Még nincs kilencéves a magyar alkotmány, de ez már a kilencedik módosítása – a Duma Aktuál most összeszedte, mit...","id":"20201204_Duma_Aktual_Alaptorveny_modositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6542ba-e633-447e-8b2d-97a999f2ac75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d077d055-8e33-4b2c-a5d6-2f0458f983cf","keywords":null,"link":"/360/20201204_Duma_Aktual_Alaptorveny_modositasa","timestamp":"2020. december. 04. 17:00","title":"Duma Aktuál: Írják bele az alkotmányba, hogy Magyarország nem mindig volt rántott hús alakú!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karácsonyra készülnek.","shortLead":"Karácsonyra készülnek.","id":"20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7829bd5d-da80-4c99-8488-62e081398c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","timestamp":"2020. december. 04. 20:52","title":"A BRFK ünnepi rendőrautót állított ki a Teve utcában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e4846b-6a63-44d5-aafd-ff5331ab18d8","keywords":null,"link":"/360/20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","timestamp":"2020. december. 04. 19:00","title":"Egy feszült reggeli Putyinnal - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","shortLead":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","id":"20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9047aac-f965-465f-beeb-d4f85589960b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","timestamp":"2020. december. 04. 22:02","title":"Macron: Mi nem Magyarország vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A második videóban Veszelovszki Janka tolmácsolásában hallhatjuk Simon István Mirza című versét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ce24d-518d-4009-9d94-35dc23376643","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","timestamp":"2020. december. 04. 18:05","title":"„Halkan suttogta, szepegte sírva, mint legszebb szót a földön” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást saját hatáskörben engedélyezték, amit minden uniós tagállam, így Magyarország is megtehet. ","shortLead":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást...","id":"20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3e594-69d8-43db-82ff-5a42e912c00b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","timestamp":"2020. december. 04. 17:37","title":"Orbán téved, nem azért oltanak előbb a britek, mert kiléptek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódik hétfőtől az országos célzott csoportos tesztelés, amelyben felhasználják a bölcsődék, óvodák, nevelési és oktatási intézmények és szociális otthonok kéthetes tesztelése során szerzett tapasztalatokat - közölte a Miniszterelnökség szombaton az MTI-vel.","shortLead":"A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódik hétfőtől az országos célzott csoportos...","id":"20201205_A_teruleti_kozigazgatasban_dolgozokat_kezdik_el_tesztelni_hetfotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213a5d5-c18e-401b-9541-c627dfa25d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_A_teruleti_kozigazgatasban_dolgozokat_kezdik_el_tesztelni_hetfotol","timestamp":"2020. december. 05. 13:50","title":"A területi közigazgatásban dolgozókat kezdik el tesztelni hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]