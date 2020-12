Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56256788-178f-4ce5-ba4d-2d2d4f4ed6da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bejelentés és egy feljelentés érkezett a rendőrséghez a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának cikke miatt.","shortLead":"Egy bejelentés és egy feljelentés érkezett a rendőrséghez a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának cikke miatt.","id":"20201202_Demeter_Szilard_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56256788-178f-4ce5-ba4d-2d2d4f4ed6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4cd8ef-b4f2-40ee-a8ec-325b8f2b8d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Demeter_Szilard_feljelentes","timestamp":"2020. december. 02. 16:11","title":"Feljelentették Demeter Szilárdot a holokausztozó írása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a9a28-0662-4562-8afb-e970423da9b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját másfél éves gyerekét is molesztálta a férfi, amelyről szintén képet készített.","shortLead":"Saját másfél éves gyerekét is molesztálta a férfi, amelyről szintén képet készített.","id":"20201202_Szexualis_zaklatas_budapesti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a9a28-0662-4562-8afb-e970423da9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bddbe04-41c6-431c-9088-f63909a68aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szexualis_zaklatas_budapesti","timestamp":"2020. december. 02. 07:40","title":"Több száz, gyermekekről készült fotót töltött fel az internetre egy 35 éves budapesti férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","shortLead":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","id":"20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b80363-ca74-4ea5-8def-d17de92b7e47","keywords":null,"link":"/sport/20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","timestamp":"2020. december. 02. 20:57","title":"A Barcelona könnyedén nyert a Fradi ellen Budapesten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","shortLead":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","id":"20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f7374-eedd-481f-bdcb-5586e518df3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","timestamp":"2020. december. 02. 14:28","title":"Használja a Spotify-t? Önnek is készített egy személyes összefoglalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df0ba9-b886-4a25-b2f9-47aeb1753187","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","timestamp":"2020. december. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül népszerűsíti az önkormányzatot egy erre megbízott cég.","shortLead":"Személyiségközpontú kommunikációval, a polgármesterhez kapcsolódó Facebook- és Instagram-oldalakon keresztül...","id":"20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fd169-a391-41b1-9a53-64c0de2b7324","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_zuglo_horvath_csaba_imazsepites_kozpenzen_kutyapart_victora_zsolt","timestamp":"2020. december. 02. 17:16","title":"Havi 800 ezerbe kerül Horváth Csaba imázsépítése Zuglónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság ellen felállítandó helyreállítási alapot, amelynek létrehozását a magyar és a lengyel kormány blokkolja.","shortLead":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság...","id":"20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d1a6d-951a-4991-a946-900cd9977650","keywords":null,"link":"/360/20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","timestamp":"2020. december. 01. 07:30","title":"Soros György ajánl egy receptet az EU-nak Orbánék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán szerint Kínából kapott valamilyen vakcinát az észak-koreai diktátor.","shortLead":"Japán szerint Kínából kapott valamilyen vakcinát az észak-koreai diktátor.","id":"20201201_Kim_Dzsongun_koronavirus_vakcina_eszakkorea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9916074-af39-4540-b834-7c1ef6af98a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Kim_Dzsongun_koronavirus_vakcina_eszakkorea","timestamp":"2020. december. 01. 11:14","title":"Kim Dzsong Un már be is olthatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]