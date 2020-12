Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás, zsarolás, és rágalmazás miatt is keresik.","shortLead":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás...","id":"20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0614ee62-0ffd-43f6-8280-a9d7b114f647","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","timestamp":"2020. december. 10. 12:55","title":"Újabb dokumentum bizonyítja, hogy körözik a brüsszeli szexorgiát szervező férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21e4624-cf37-4c6a-9b30-e1686523fd0b","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ha egy diáknak megtartanak hat órát egy nap, és ő egyszer sem szólal meg, akkor feltételezhetjük, hogy nem sok mindet tanult – mondja Prievara Tibor tanár, digitálisoktatás-szakértő, aki ezeket a diákokat el is nevezte zoombiknak. Úgy véli, nem sokat tanultunk a tavaszi karanténoktatásból, mára elvált a digitális tanítás a digitális tanulástól, az iskolának az lett a lényeg, hogy papíron letudják az oktatást, hogy az milyen hatékony, kevéssé számít. ","shortLead":"Ha egy diáknak megtartanak hat órát egy nap, és ő egyszer sem szólal meg, akkor feltételezhetjük, hogy nem sok mindet...","id":"20201210_prievara_tibor_zoom_online_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21e4624-cf37-4c6a-9b30-e1686523fd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0b1685-8456-4217-9320-d6fbad863fc6","keywords":null,"link":"/elet/20201210_prievara_tibor_zoom_online_oktatas","timestamp":"2020. december. 10. 12:48","title":"Prievara Tibor: Ott ülnek a gyerekek a Zoom-órákon leolvadt aggyal, zoombiként a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","shortLead":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","id":"20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9af265-d0b8-4413-99d2-69cd7b5b9786","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","timestamp":"2020. december. 10. 15:03","title":"Nicolas Cage szétkáromkodja magát a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség, az ujgurok tagjait.","shortLead":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség...","id":"20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94125c3a-d2f4-452d-8781-6bcb5d117894","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","timestamp":"2020. december. 09. 10:03","title":"A Huawei dolgozott a rendszeren, amely riasztást küld Kínának, ha ujgurt lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két csillagászati kutatócsoport is vitatja, hogy a Vénusz légkörében talált nyomok valóban az életre utaló foszfin jelenlétét jelzik.","shortLead":"Két csillagászati kutatócsoport is vitatja, hogy a Vénusz légkörében talált nyomok valóban az életre utaló foszfin...","id":"20201209_foszfin_a_venusz_legkoreben_nincs_jele_potencialis_eletnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61da9e19-b404-40d3-9d1f-8b973c0b0c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_foszfin_a_venusz_legkoreben_nincs_jele_potencialis_eletnek","timestamp":"2020. december. 09. 07:33","title":"Mégsem a potenciális élet jeleit találták meg a Vénuszon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","shortLead":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","id":"20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4e7d57-ec1d-4228-b970-90623bbf5f12","keywords":null,"link":"/elet/20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","timestamp":"2020. december. 09. 11:08","title":"Mitől lesz jó a bejgli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","shortLead":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","id":"20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d7d80b-7afc-4f67-8ace-0389e2369257","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","timestamp":"2020. december. 09. 14:56","title":"A letartóztatott Jaroslav Hascáktól került Fidesz-közelbe a Prága melletti repülőgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt 780 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, de közülük 200 ezren nem Magyarországon dolgoznak. A hazai keresők harmadának havi átlagos bevétele nem éri el a minimálbért.","shortLead":"Tíz év alatt 780 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, de közülük 200 ezren nem Magyarországon dolgoznak. A hazai...","id":"20201209_200_ezer_magyar_az_EUbol_szepiti_a_hazai_munkaeropiacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c909e356-b4a6-4d81-8aa2-a3ecfe6e2023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_200_ezer_magyar_az_EUbol_szepiti_a_hazai_munkaeropiacot","timestamp":"2020. december. 09. 16:05","title":"200 ezer magyar az EU-ból szépíti a hazai munkaerőpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]