[{"available":true,"c_guid":"bb95e1ea-1ba2-4fbe-934b-ca9ba14336d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik a Mercedes-AMG GLS 63-at eddig esetleg túl gyengének találták. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik a Mercedes-AMG GLS 63-at eddig esetleg túl gyengének találták. ","id":"20201218_920_loeros_lett_a_mercedes_legnagyobb_luxusterepjaroja_amg_gls","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb95e1ea-1ba2-4fbe-934b-ca9ba14336d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd761a-7937-4c98-8888-88d158e77cff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_920_loeros_lett_a_mercedes_legnagyobb_luxusterepjaroja_amg_gls","timestamp":"2020. december. 18. 13:05","title":"920 lóerős lett a Mercedes legnagyobb luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","shortLead":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","id":"202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a655da-5fd9-4d0b-8239-b4a8fee4e69b","keywords":null,"link":"/360/202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","timestamp":"2020. december. 17. 12:45","title":"Sokat ad Mészáros, de jótékonykodása nem mérhető közbeszerzési sikereihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","shortLead":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","id":"20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fdf360-fafb-4391-99a0-5515d5b19eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","timestamp":"2020. december. 18. 06:30","title":"NER-karácsony: 270 milliárd forintos közbeszerzésen futott be a Szijjártót jachtoztató Szíjj László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","shortLead":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","id":"20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855841f3-ad46-4e17-82a5-4ba09604a8f7","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","timestamp":"2020. december. 17. 06:47","title":"Marad a ködös, borongós idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Facebookon reagált.","shortLead":"A képviselő a Facebookon reagált.","id":"20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c381d-9a37-4c2b-9042-57d26934e7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Deutsch_a_jogfosztas_utan_En_szeretem_a_Neppartot","timestamp":"2020. december. 16. 22:44","title":"Deutsch a jogfosztás után: Én szeretem a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","shortLead":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","id":"20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ae1564-d15a-4ff0-b7b2-bc0a069941f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","timestamp":"2020. december. 18. 21:30","title":"Boldog István reméli, hogy az Alaptörvény módosítása azt is jelenti, hogy nem lehet úgy Pride-ot tartani, ahogy eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem, hogy legalább ez a cég megbízható!!! Pénzem persze oda!\" – tömegével sorakoznak a panaszok a kozmetikai termékeket forgalmazó Clinique Magyarország Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem...","id":"20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ed304-3469-4432-af24-b3aa882f63af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","timestamp":"2020. december. 17. 10:03","title":"Tombolnak a vásárlók a Clinique kozmetikai márka magyar Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz, azzal ugyanis súlyos hatással lehet az ott élő állatok táplálékszerzésére.","shortLead":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz...","id":"20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3c9413-4556-43bd-9687-861100c94dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","timestamp":"2020. december. 18. 19:03","title":"Leszakadt egy 140 négyzetkilométeres darab a világ legnagyobb jéghegyéről, egy sziget felé sodródik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]