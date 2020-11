Ausztria a mi laboratóriumunk [...] örüljünk, hogy végre egyszer nem mi vagyunk a kísérleti egerek

- mondta a miniszterelnök még áprilisban. Nyugati szomszédunk azóta is maradt az elsődleges megfigyelési pont, de vajon miért ők, és meddig van értelme még hozzájuk méricsikélni magunkat?

© AFP / Barbara Gindl

A járvány európai megjelenése idején még mindenképp logikus volt nyugatra tekinteni, hiszen az elsőként Olaszországban “partraszálló” koronavírus következő állomása (Franciaország és Németország mellett) Tirol volt. Noha a kormány első igazolt fertőzöttekként iráni diákokra mutogatott, lehet, hogy valójában hozzánk is Tirolból érkezett meg a fertőzés, amit elsősorban a kint dolgozó nagyszámú magyar, valamint az ott síelők hoztak be az országba. Ausztria és Magyarország összehasonlításához adott alapot az is, hogy a két ország lakosság száma (Magyarország 9,7 millió, Ausztria 8,8 milió) hasonlít egymásra a leginkább a környező országok közül, illetve a szomszédban is rengeteg a kistelepülés, és a kormányzati kommunikáció szerint a járvány is "hasonló mintázatokat" mutat.

Hogy állunk fertőzésszámmal?

A koronavírus megjelenése óta a két ország megbetegedési rátája - leszámítva a március-áprilist, amikor az osztrákoknál volt egy megugrás - nagyjából azonos volt egészen október közepéig, utána kezdett nyílni az olló. A megbetegedések száma a második hullám alatt mindkét országban meredeken nőtt, de mint látjuk, Ausztriában nagyobb volt az ugrás.

Akár mondhatnánk azt is, hogy ez számunkra biztató, ha nem jönne szembe rögtön a másik grafikon, ami az egymillió főre vetített halálozásokat mutatja.

Ezen már sajnos az látszik, hogy hiába sokkal nagyobb a napi fertőzöttek száma Ausztriában (csütörtökön ez 9262 volt, szemben a magyar 3927-tel), a halálozásokat nézve fordított a helyzet. Az egymillió főre eső halálozás itthon 9,42, míg Ausztriában 4,27. A járvány kezdete óta 181 ezer igazolt osztrák esetre 1608 halálozás jutott, míg nálunk 131 ezer igazolt fertőzöttre 2883.

Plázázás közben mítingeltek

Ausztriában november 1-én jelentették be ugyanazokat a szigorításokat, amit 10 napos csúszással Orbán Viktor itthon is elrendelt.

Orbán: Kijárási tilalom lesz este 8-tól, a gimnáziumok is digitális oktatásra állnak át Orbán Viktor a Facebookon jelentett be rendkívüli intézkedéseket.

Ez lényegében egy-az egyben az osztrák minta:

kijárási korlátozás este 8-tól hajnalig (itthon 5, Ausztriában 6 óra a határ, mindkét helyen vannak kivételek),

távoktatás van a középiskolában és a felsőoktatásban, és Ausztriában távoktatás lesz minden évfolyamon és az óvodák is bezárnak, ügyelet lesz

itthon az üzletek nyitvatartását korlátozták, Ausztriában minden üzlet bezár, az alapellátást nyújtó boltokon kívül

bezárnak a kocsmák, szórakozóhelyek, mozik, színházak, edzőtermek, fürdők, uszodák, étteremből csak elvitelre lehet kérni,

a gyülekezés tilos (a létszámkorlát eltérő), a rendezvényeket betiltják, esküvő csak lakodalom nélkül tartható, a temetésen csak 50 ember vehet részt,

a szállodákba turista nem mehet.

A cikkben fentebb látható grafikonból egyértelműen kiderül, az Orbán által irányadónak tartott halálozási adatokat nézve Ausztria hamarabb lépett (bár a magyar kormány rendre vitatkozik azon, van-e értelme pusztán a járvány második hullámára vonatkozó adatokat nézni), ahogy az is, hogy a szigor nem fogta vissza a járványt.

© AFP / Georg Hochmuth

Ausztriában az "utolsó szabad napon" 5349 új fertőzöttet regisztráltak, csütörtökön viszont már 9262-t. Ami Magyarország szempontjából azért aggasztó, mert Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar helyzet egy-két héttel követi az osztrákot. A kormány számol is vele: Kásler Miklós miniszter azt mondta, december 6-10 között ugrik meg itthon a fertőzöttek száma. Ehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy Ausztriában kétszer annyi tesztet végeztek el a járvány kitörése óta, mint Magyarországon, most is nagyobb mintából lett nagyobb pozitív esetszám.

Csakhogy míg Orbán Viktor már arról beszél, két hét múlva tudni fogja, milyen lesz a karácsony, addig az osztrák kancellár, Sebastian Kurz pénteken újabb szigorítást jelentett be:

kedden 0 órától az iskolák teljesen átállnak digitális oktatásra, az óvodák bezárnak, ahogy a bevásárlóközpontok is, de a kozmetikusok és masszőrök sem fogadhatnak vendéget.

Az évek óta Ausztriában élő Zsuzsa szerint azért zárhatják a bevásárlóközpontokat, mert az emberek kezdték a találkozóikat áttenni ebbe az egyetlen megmaradt közösségi térbe.

Szerinte a településszerkezet miatt a vírus egyes térségekre koncentrálódik. “A legtöbb beteg Bécsben és Felső-Ausztriában van, itt Burgenlandban viszonylag türhető még a helyzet, de sok helyen már így is kezdenek megtelni az intenzív osztályok” - mondta a hvg.hu-nak. Zsuzsa szerint a teljes óvoda és iskolazártást (vagyis a most még látogatható alsótagozatokét is) azért tartják sokan kockázatos lépésnek, mert az jelentős lemaradást okozna a gazdaságban és az oktatásban egyaránt, főleg a kevésbé fejlett régiókban.

© MTI / EPA / Christian Bruna

Megkérdeztük az operatív törzset és a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy Magyarországon mikor várható az osztrákhoz hasonló korlátozás - vagyis az általános iskolák és bevásárlóközpontok zárása -, de egyelőre nem kaptunk választ.

Pár napja beszéltünk egy névtelenséget kérő virológussal, aki azt mondta, az összehasonlítgatásnak nem sok értelme van már: "Nyugatra sem érdemes már tekintgetni. Amíg valóban onnan jött a hullám, addig logikus volt, de most már annyira szétszóródott és random módon jelenik meg fertőzés, hogy inkább régiókat érdemes nézni, mint egy-egy országgal összehasonlítani a magyar állapotokat.”