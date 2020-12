Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról. A Facebook szerint ezzel nehéz helyzetbe hozzák a kisebb fejlesztő cégeket.","shortLead":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen...","id":"20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58a6a7f-6755-446e-bd47-9583a0ea0418","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. december. 17. 14:10","title":"Egész oldalas hirdetésben ment neki a Facebook az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árvay Istvánt nem tájékoztatták arról, hogy leáll az intézmény egy része.","shortLead":"Árvay Istvánt nem tájékoztatták arról, hogy leáll az intézmény egy része.","id":"20201217_arvay_istvan_mosonmagyarovar_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705d9fdf-b215-4d5e-a9fc-3c3cd7d0ff66","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_arvay_istvan_mosonmagyarovar_korhaz","timestamp":"2020. december. 17. 17:48","title":"Magyarázatot vár Mosonmagyaróvár polgármestere arra, miért omlott össze a város kórházának ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","shortLead":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","id":"20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55af9aa-3a7d-4735-b6a2-49e8724cbc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","timestamp":"2020. december. 17. 13:58","title":"2040-től nem árulnának dízel kamionokat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","shortLead":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","id":"20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151599fa-6ea0-4cdf-85d6-b03e3958ed82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","timestamp":"2020. december. 18. 16:33","title":"Az ÁSZ vizsgálódott és megint szabálytalanságokat talált a Jobbiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","shortLead":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","id":"20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ab36f-e2d9-49e5-87c0-88b4344633fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 17. 18:34","title":"Karácsony után hetekre bezárják Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem, hogy legalább ez a cég megbízható!!! Pénzem persze oda!\" – tömegével sorakoznak a panaszok a kozmetikai termékeket forgalmazó Clinique Magyarország Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem...","id":"20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ed304-3469-4432-af24-b3aa882f63af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","timestamp":"2020. december. 17. 10:03","title":"Tombolnak a vásárlók a Clinique kozmetikai márka magyar Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városkártyával rendelkező vásárhelyiek jövő márciustól ingyenesen használhatják a település buszjáratait.","shortLead":"A városkártyával rendelkező vásárhelyiek jövő márciustól ingyenesen használhatják a település buszjáratait.","id":"20201216_tomegkozlekedes_hodmezovasarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb87148-dd47-48df-beca-4b33eef4ca21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_tomegkozlekedes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. december. 16. 20:02","title":"Ingyenessé válik a tömegközlekedés Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","shortLead":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","id":"20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf0c5b-c9d2-4bbd-984a-145d6c41c3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","timestamp":"2020. december. 17. 18:05","title":"Sir Ian McKellen is beoltatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]