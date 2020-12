Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember életét tudták megmenteni. ","shortLead":"Egy ember életét tudták megmenteni. ","id":"20201206_23_banyasz_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b147d0d-8e1f-438f-8530-4fd0b0ee1499","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_23_banyasz_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Kinaban","timestamp":"2020. december. 06. 09:43","title":"23 bányász halt meg szén-monoxid-mérgezésben Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","shortLead":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","id":"20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d7c63-31b4-48a6-a037-6a6a09fc7b3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","timestamp":"2020. december. 07. 12:18","title":"Továbbra is a Coca-Cola, a Pepsi és a Nestlé termékeit dobáljuk el a leginkább ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére vállalkoztunk, már negyedik alkalommal. Kosarunk ugyan annyival nem lett most drágább, mint amennyivel korábban szokott, de ez azonban leginkább egy termék árának visszaesésére vezethető vissza, miközben egy csomó másik szabadon szárnyal felfelé. Ez a hvg.hu idei karácsonyi bolttesztje.","shortLead":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére...","id":"20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125961f-ee14-4b5c-80e4-483dbedb1815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","timestamp":"2020. december. 07. 06:30","title":"Egy kellemes és sok kellemetlen meglepetés éri azt, aki karácsonyra vásárol be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","shortLead":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","id":"20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f469496-9080-40e9-8209-ddea9f1f7d0c","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 16:50","title":"A Netflix nem akarja jelezni, hogy A Korona csupán fikció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. december. 07. 07:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását amiatt, hogy november elején megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a karabahi harcok lezárásáról, és ezzel jelentősen csökkent az örmények ellenőrizte terület nagysága.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján...","id":"20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289824fb-09d5-48a9-911f-f5e13560092e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","timestamp":"2020. december. 05. 18:36","title":"Óriástüntetés Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A teljes német ipar a várakozásokon felül teljesített októberben, Magyarország számára pedig kiemelkedően fontos ebből, hogy az autógyártásban majdnem 10 százalékos növekedést mértek szeptemberhez képest. A válság előtti szintre még nem sikerült visszatérni így sem.","shortLead":"A teljes német ipar a várakozásokon felül teljesített októberben, Magyarország számára pedig kiemelkedően fontos ebből...","id":"20201207_nemet_ipar_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482b89e-490b-4f9e-8680-d3b3b92a4316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_nemet_ipar_statisztika","timestamp":"2020. december. 07. 09:31","title":"Kétszer akkorát nőtt a német ipar teljesítménye, mint ahogy a szakértők várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor Ponta korábbi miniszterlenök pártja nem jutott be a Parlamentbe, Ponta visszavonul.","shortLead":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor...","id":"20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d517a40c-5b19-4c2e-a003-7ba6630161b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","timestamp":"2020. december. 06. 22:46","title":"Jönnek a részeredmények: vezetnek a szociáldemokraták, erős a szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]