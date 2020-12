Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","shortLead":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","id":"20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697ed81-0c08-4e44-8819-63b103411b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 19. 12:02","title":"Hét ittas sofőrt fogtak a miskolci rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Az RB Leipzig szakmai sikerei mellett arról ismert, hogy kulturális és szakmai okok miatt sokszor még a többi Bundesliga-csapat vezetése is nyíltan utálja. De miért lett a legtöbb magyart foglalkoztató külföldi klub közellenség Németországban?","shortLead":"Az RB Leipzig szakmai sikerei mellett arról ismert, hogy kulturális és szakmai okok miatt sokszor még a többi...","id":"20201218_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_redbull_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014e98f5-0a3d-4df7-beb7-0682077009bb","keywords":null,"link":"/sport/20201218_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_redbull_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"Szoboszlai Dominik most azt is megtanulhatja, mi az igazi szurkolói gyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek abban, hogy ekkora a válság; bűnügyi felügyelet alá vették Bige Lászlót; a bankkártya-szolgáltatók egymás után hirdettek bojkottot a Pornhub ellen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek...","id":"20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d4c777-4b06-4b3a-a6df-732998e96c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","timestamp":"2020. december. 20. 07:00","title":"És akkor Matolcsy szerint félig a kormány a hibás a gazdasági válságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","shortLead":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","id":"20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fc442-ead9-4cf6-bc56-91b56d538d00","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","timestamp":"2020. december. 18. 17:28","title":"A kormány 1,8 milliárd forintból \"véd meg\" 7500 munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy Oroszországban 17 kutatóintézet 26 féle Covid-oltáson dolgozik.","shortLead":"Korábban Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy Oroszországban 17 kutatóintézet 26 féle...","id":"20201218_orosz_vakcina_szputnyik_v_epivaccorona_vlagyimir_putyin_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186840d9-4357-46a2-9575-3068911e736a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_orosz_vakcina_szputnyik_v_epivaccorona_vlagyimir_putyin_koronavirus","timestamp":"2020. december. 18. 18:03","title":"Putyin szerint hamarosan újabb orosz koronavírus-vakcinák érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ca70c7-1bab-415c-9178-553f2dfbcb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke interjút adott a MedicalOnline-nak, amelyben arról beszélt, hogy egy nem feltétlenül az orvosok kedvére való rendrakás is hasznos lehet.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke interjút adott a MedicalOnline-nak, amelyben arról beszélt, hogy egy nem feltétlenül...","id":"20201220_Kincses_Gyula_Sikerult_nehany_fontos_dolgot_szogletre_mentenunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ca70c7-1bab-415c-9178-553f2dfbcb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e1c7be-4441-4575-bcd6-d5df4db00f00","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kincses_Gyula_Sikerult_nehany_fontos_dolgot_szogletre_mentenunk","timestamp":"2020. december. 20. 12:08","title":"Kincses Gyula: \"Sikerült néhány fontos dolgot szögletre mentenünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","shortLead":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","id":"20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad30526-1725-449f-880a-c899ccbdc043","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","timestamp":"2020. december. 19. 10:38","title":"Négyezer új fertőzött, 189 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által biztosított hárommilliárd forintos forrásból indul pályázat a klíma- és természetvédelmi akciótervhez kapcsolódva a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások fűtéskorszerűsítésének támogatására.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által biztosított hárommilliárd forintos forrásból indul pályázat...","id":"20201219_Harommilliard_forintbol_folytatodik_a_tarsashazak_tavfuteskorszerusitesi_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4318a0ae-7067-48c5-80b9-2e686fa064a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Harommilliard_forintbol_folytatodik_a_tarsashazak_tavfuteskorszerusitesi_programja","timestamp":"2020. december. 19. 11:15","title":"Hárommilliárd forintból folytatódik a társasházak távfűtés-korszerűsítési programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]