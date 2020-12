Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmsorozat ugyanabban az időszakban játszódik, mint a The Mandalorian is.","shortLead":"A filmsorozat ugyanabban az időszakban játszódik, mint a The Mandalorian is.","id":"20201221_star_wars_sorozat_boba_fett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d5036c-aeda-412f-8bd6-0e94b86214ca","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_star_wars_sorozat_boba_fett","timestamp":"2020. december. 21. 21:21","title":"Star Wars-sorozat készül Boba Fett karakteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c","c_author":"Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége","category":"brandcontent","description":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását támogatni. De miért fontos, hogy idejében elkezdjük bebiztosítani a jövőnket? Hogyan álljunk neki? Mik azok a szempontok, amik alapján kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb öngondoskodási eszközt? Interjúnk Nagy Csabával, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnökével.\r

","shortLead":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását...","id":"penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe6eb9d-90f9-43a6-b3b0-f48f98716afb","keywords":null,"link":"/brandcontent/penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","timestamp":"2020. december. 22. 17:30","title":"Az év vége az öngondoskodás ideje, de hogyan vágjunk bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bd80a2-c059-4c42-a8d6-e5856f4cae7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A César-díjas francia színész 84 éves volt. Ő alakította Vic édesapját is a Házibuliban.","shortLead":"A César-díjas francia színész 84 éves volt. Ő alakította Vic édesapját is a Házibuliban.","id":"20201222_meghalt_Claude_Brasseur_francia_szinesz_hazibuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18bd80a2-c059-4c42-a8d6-e5856f4cae7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7070ce3-3f40-4d13-9881-45448cda707f","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_meghalt_Claude_Brasseur_francia_szinesz_hazibuli","timestamp":"2020. december. 22. 17:15","title":"Meghalt Claude Brasseur, francia színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kisebb helyeknek szánt támogatások komoly részét önkormányzati fenntartású helyek kapták. 25 ilyen nyertesből 21 kormánypárti vezetésű önkormányzathoz tartozik.","shortLead":"A kisebb helyeknek szánt támogatások komoly részét önkormányzati fenntartású helyek kapták. 25 ilyen nyertesből 21...","id":"20201221_klubtamogatasi_palyazat_demeter_szilard_durer_kert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad8516c-350d-4560-b053-03091b8725f0","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_klubtamogatasi_palyazat_demeter_szilard_durer_kert","timestamp":"2020. december. 21. 20:36","title":"Telex: Taroltak a kormánypárti önkormányzatok a klubok megmentéséért kiírt pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenntartó rendelkezése az oktatás betiltásáról ugyanis csorbítja a hallgatók alkotmányos jogait. Kimondták azt is, a félév elvesztése visszafordíthatatlan károkat jelentene a számukra, amit perrel sem lehetne jóvátenni.","shortLead":"A fenntartó rendelkezése az oktatás betiltásáról ugyanis csorbítja a hallgatók alkotmányos jogait. Kimondták azt is...","id":"20201222_A_Fovarosi_Torvenyszek_kimondta_nem_lehet_ervenyteleniteni_az_SZFEhallgatok_felevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc3b34-a830-406f-b7dd-01da6bb19b15","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_A_Fovarosi_Torvenyszek_kimondta_nem_lehet_ervenyteleniteni_az_SZFEhallgatok_felevet","timestamp":"2020. december. 22. 17:10","title":"A Fővárosi Törvényszék kimondta, nem lehet érvényteleníteni az SZFE-hallgatók félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók 2021-ben állnak szolgálatba.","shortLead":"Az autók 2021-ben állnak szolgálatba.","id":"20201223_beszerzes_Skoda_Volkswagen_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e50559-3d2b-4cb2-86dc-8c83f1ae6e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_beszerzes_Skoda_Volkswagen_rendorseg","timestamp":"2020. december. 23. 09:14","title":"Közel egymilliárd forintért vett Skoda SUV-kat és Volkswageneket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével kapcsolatos emlékeit is megosztja. Az alábbiakban az Egy ígéret földje című könyvből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével...","id":"20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030d03b-c6ec-4f63-bfbe-0a034faf6618","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","timestamp":"2020. december. 22. 19:15","title":"Obama és a H1N1-pandémia: \"A legfontosabb eredményeinket észre sem veszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban megőrződött maradványai alapján a szakértők ismereteket szerezhetnek az akkor élő farkasok életmódjáról és a modern farkasfajokkal való rokonságukról – közölték a Des Moines-i Egyetem tudósai.","shortLead":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban...","id":"20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba0880-d139-4e35-8e48-577d2a3d146e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","timestamp":"2020. december. 22. 07:03","title":"57 000 éve jégbe fagyott, teljesen érintetlen farkaskölyköt vizsgálnak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]