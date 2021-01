Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaországban a fertőzöttek egy százalékánál mutatható ki a brit vírusvariáns, de a tudósok szerint néhány héten belül ez az arány akár jóval magasabb is lehet.","shortLead":"Franciaországban a fertőzöttek egy százalékánál mutatható ki a brit vírusvariáns, de a tudósok szerint néhány héten...","id":"20210113_franciaorszag_jarvany_virus_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b3c376-acd9-4021-a7c0-4bd25c20dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_franciaorszag_jarvany_virus_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 21:45","title":"A franciák szerint \"nagyon nyugtalanító\" a britektől indult koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerekegyházán mutatták ki a vírust tojótyúkoknál.","shortLead":"Kerekegyházán mutatták ki a vírust tojótyúkoknál.","id":"20210114_BacsKiskun_megye_madarinfluenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11e2068-be14-4575-b52b-ff2a2aa4b374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_BacsKiskun_megye_madarinfluenza","timestamp":"2021. január. 14. 13:22","title":"Több mint 100 ezer tyúkot ölnek le Bács-Kiskun megyében madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati Szolgáltatások Üzletág vezérigazgató-helyettesi pozícióját – közölte a szolgáltató. A felsővezetői pozíciót az Apple-től tavaly év végén érkezett Dobó Mátyás tölti majd be.","shortLead":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati...","id":"20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67addc77-3436-4b41-98f9-97d1f08d495a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","timestamp":"2021. január. 14. 18:33","title":"Az Apple-től átigazoló Dobó Mátyás a Vodafone új vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6175f143-ad92-4463-b97f-965ae8ad4e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új modellek bemutatása is szerepel a Dacia következő öt éves tervében.","shortLead":"Új modellek bemutatása is szerepel a Dacia következő öt éves tervében.","id":"20210114_Harom_uj_Dacia_erkezik_hamarosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6175f143-ad92-4463-b97f-965ae8ad4e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3004ecb-de8c-4353-a12e-ab06993dc019","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Harom_uj_Dacia_erkezik_hamarosan","timestamp":"2021. január. 14. 11:52","title":"Három új Dacia érkezik hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kevésnek tűnhet a 78 ezer koronavírus ellen beoltott magyar egy 10 milliós országban, de az, hogy hány ember kapja meg az életmentő vakcinát az országban és mennyi idő alatt, nem csak a magyar kormányon múlik. Ha minden a terv szerint halad és az Európai Gyógyszerügynökség január végén engedélyezi az AstraZeneca oltóanyagát, néhány hónapon belül akár a jelenlegi oltóanyag-mennyiség sokszorosa érkezhet az országba. A siker azonban a vakcinák gyártásán, szállításán és a magyar oltási terven is múlik. Elmagyarázzuk, miért. ","shortLead":"Kevésnek tűnhet a 78 ezer koronavírus ellen beoltott magyar egy 10 milliós országban, de az, hogy hány ember kapja meg...","id":"20210113_tomeges_oltas_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9406757e-bcfb-40bf-a2ea-5198a68dad39","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_tomeges_oltas_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 13. 11:21","title":"Több mint 78 ezer magyar már megkapta, de mikor lesz tömeges oltás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17baf92-c0cf-44aa-8070-1346a75a051b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közös vállalatot hoz létre a kínai Geely és a tajvani Foxconn.","shortLead":"Közös vállalatot hoz létre a kínai Geely és a tajvani Foxconn.","id":"20210114_Osszeallt_az_Apple_tajvani_gyartoja_es_Kina_legnagyobb_autogyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17baf92-c0cf-44aa-8070-1346a75a051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16194712-8d60-4e03-a049-8eba1b32501c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Osszeallt_az_Apple_tajvani_gyartoja_es_Kina_legnagyobb_autogyara","timestamp":"2021. január. 14. 15:13","title":"Összeállt az Apple tajvani gyártója és Kína egyik legnagyobb autógyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a73646-4e1c-4f4a-9d33-2ae6fdb406dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","timestamp":"2021. január. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: \"A képébe vágtam ennek az Obamának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","shortLead":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","id":"20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938b065-29b3-4352-8ca3-cf66e8d2d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 12:44","title":"Szlávik: Lehetséges, hogy a gyerekeket is be kellene oltani koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]